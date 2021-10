Grupo D tem empate quádruplo no Mundial de LoL, o primeiro da história, após vitória da MAD Lions sobre a LNG Esports

Pela primeira vez na história do Campeonato Mundial de League of Legends, um grupo da fase de grupos teve um empate quádruplo. O sonho da LEC de passar para a fase eliminatória do Mundial 2021 ainda está vivo.

A MAD Lions se recuperou de suas derrotas anteriores na fase de grupos com uma vitória contra a Team Liquid e uma partida dominante contra a LNG Esports, fazendo história no Mundial. Todos os times do Grupo D ficaram empatados em 3-3, o que significa que, pela primeira vez, todos eles precisarão passar por partidas de desempate. Mesmo que os quatro tenham empatado, dois ainda precisam ser eliminados.

A MAD dominou rapidamente a partida contra a LNG, cujo meio Icon continuou tendo dificuldades para enfrentar seus oponentes. Em cinco minutos, os últimos representantes da LEC no Mundial aproveitaram uma briga pelo Aronguejo com três abates, concentrando os abates e o ouro nas mãos do Lucian de Carzzy. Icon foi pego várias vezes pela Poppy inédita de Elyoya e pelas bolhas da Nami de Kaiser, então o meio da LNG ficou muito para trás para ter impacto de verdade na partida — especialmente com uma campeã como Irelia, que tem vantagem se começar o jogo com vantagem.

Entre Armut e Humanoid, o dano da MAD foi demais para a LNG aguentar. O número de abates continuou aumentando, com a LEC levando a pior, e a MAD sentiu um gostinho do que pode conseguir se passar para a fase eliminatória. A composição da LNG tinha foco em lutas em equipe, com a maior parte do dano na mão do Ziggs de Light, que não conseguiu encontrar tanta vantagem a ponto de atrapalhar a vitória da MAD.

Embora a LNG tenha perdido, ainda resta o desempate do empate quádruplo com todos os times do Grupo D. A primeira partida é justamente contra a MAD, para determinar qual dos dois times será eliminado do campeonato. Na outra partida de desempate, Liquid e Gen.G se enfrentam. Os vencedores das duas partidas se enfrentam para decidir a ordem de classificação, mesmo que ambos já estejam classificados para a fase eliminatória.

As partidas de desempate estão acontecendo agora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 18 de outubro.