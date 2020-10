Grupo A do Mundial 2020: Liquid fica para trás, Suning assume o controle

Depois de muitos jogos muito disputados, o Grupo A finalmente terminou o jogo no Campeonato Mundial de League of Legends de 2020. No final do último jogo de hoje, havia muitos corações partidos e rostos sorridentes em todo o mundo enquanto as pessoas torciam para seus times favoritos.

Mas quatro equipes entraram e apenas duas permanecem. A Suning Gaming da LPL e a G2 Esports da LEC surgiram como as duas primeiras equipes a se classificarem para a fase eliminatória do torneio.

Embora muitos fãs e analistas previssem que a Suning e a G2 seriam as duas equipes a sair do Grupo A, o caminho para esse resultado teve muitas reviravoltas que tornaram as coisas muito mais interessantes do que algumas pessoas esperavam.

Aqui estão algumas das principais conclusões do Grupo A no Mundial 2020.

Outro ano, outra decepção

Alguns fãs do LoL podem olhar para a passagem da Team Liquid pelo Mundial e rir sobre como a G2 não conseguiu empurrar seus amigos norte-americanos para a fase do mata-mata com a derrota para a Suning. Pode ser mais fácil colocar a culpa, de brincadeira, na G2 sobre o infeliz destino da TL, mas não deixe essa realidade nublar, esse resultado foi totalmente culpa da Liquid.

Quer fossem seus péssimos drafts contra a Suning ou sua inaceitável derrota contra a Machi Esports, a Liquid parecia despreparada e instável durante a fase de grupos. Na verdade, foi o único time que perdeu para a Machi e acabou perdendo em um possível desempate contra a Suning por uma partida.

Este ano foi uma montanha-russa para a Liquid. Da queda para o nono lugar na Spring Split de 2020 para chegar ao Mundial na temporada seguinte, há muitos pontos pequenos e brilhantes para os fãs da equipe se orgulharem. O desempenho da Liquid no dia cinco também deve ser elogiado porque eles pareciam muito mais compostos, coordenados e decisivos do que no fim de semana anterior.

Não importa o que aconteça, no entanto, este acabamento ainda vai queimar buracos no coração de cada membro dessa equipe. Cada momento se repetirá na mente de todos os jogadores da Liquid. A picada vai durar muito tempo, como deveria, porque essa mesma picada ajudará a empurrá-los para usar a dor como combustível para seu próprio fogo.

O que a Liquid fará antes do início do próximo ano? Apenas a offseason tem essas respostas para nós agora.

Os verdadeiros reis do Grupo A emergem

A Suning pode ser uma das equipes mais subestimadas no Mundial 2020, uma vez que não tem muitos nomes conhecidos em sua equipe. Mas esta equipe provou rapidamente ser uma candidata à Copa do Invocador.

A terceira semente da China ganhou vida no quinto dia, conquistando duas grandes vitórias contra a G2 hoje para encerrar a fase de grupos em grande estilo. Agora, as pessoas estão esperando muito mais de uma escalação que explodiu em popularidade para a comunidade do LoL internacional.

Seja o caçador estrela da Suning SofM fazendo jogadas vencedoras ou seu laner Bin de 18 anos mergulhando na backline inimiga com Camille, este time tem o flash e talento para entreter e competir com alguns dos melhores times do mundo.

G2 tropeça nas quartas de final

Os reis da Europa chegaram às eliminatórias do Mundial, como muitos esperavam. Mas a G2 não terminou a fase de grupos com a dominância que muitos fãs e analistas pensaram. Na verdade, eles perderam duas vezes consecutivas contra a Suning hoje, perdendo o jogo final da fase de grupos e perdendo o desempate para o primeiro lugar.

Isso pode parecer um motivo para alarme, mas a maioria dos fãs da UE ainda não está suando, e por um bom motivo. A G2 tem uma tendência de perder alguns jogos durante a fase de grupos, mas geralmente sobe de nível e melhora seu jogo na hora certa para a série melhor de cinco.

Vimos isso em eventos como o MSI 2019, os Playoffs do Spring Split de 2020 contra a MAD Lions e, mais recentemente, as semifinais do Summer Split de 2020 contra a Fnatic. Esta equipe pode ter alguns tropeços, mas quando é mais importante, estão repletos de estrelas que geralmente vem em alta.

A única coisa que pode preocupar os fãs da UE é que, ao não garantir o primeiro lugar no Grupo A, a G2 agora tem a chance de enfrentar adversários temidos como a Top Esports da China e a Damwon Gaming da Coreia, dois times que pareciam quase imparáveis ​​em seus respectivos grupos.

Você pode assistir a toda a ação quando as quartas de final do Mundial 2020 começarem na quinta-feira, 15 de outubro.

