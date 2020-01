Gangplank, Lee Sin, Malphite, Vayne e Thresh são os campeões que receberão skins da FunPlus Phoenix, diz Doinb

Depois de uma longa espera, a estrela da rota meio Kim “Doinb” Tae-sang confirmou que os cinco campeões que receberão as skins do mundial com o tema FunPlus Phoenix serão Gangplank, Lee Sin, Malphite, Vayne e Thresh.

Em sua stream, o campeão mundial de 23 anos disse que originalmente queria escolher Yasuo para receber a skin, mas não pôde, já que não jogou com o campeão durante o Mundial de 2019. Em vez disso, ele escolheu Malphite e, embora pareça uma escolha estranha para uma skin de mundial, há uma explicação bem fofa.

Doinb jogou de Malphite apenas uma vez durante o torneio, contra a GAM Esports, havia muitos outros campeões que tiveram mais destaque durante o campeonato para sua equipe que ele poderia ter escolhido. No entanto, ele explicou que escolheu Malphite para sua esposa, porque é um dos poucos campeões que ela usa. Ele também escolheu Malphite para que muitos outros jogadores pudessem usar a skin, já que Malphite não tem tantas skins.

Quanto aos colegas de equipe, suas escolhas fizeram muito sentido em termos de sucesso durante o Mundial. O jogador da rota superior Kim “GimGoon” Han-saem jogou seis jogos de Gangplank durante todo o torneio e ostentou um KDA de 8,9 com o campeão. Da mesma forma, o caçador Gao “Tian” Tian-Liang teve seis jogos de Lee Sin no Mundial, com três desses jogos acontecendo durante as finais contra o G2 Esports.

O atirador Lin “Lwx” Wei-Xiang só jogou de Vayne duas vezes no Mundial, mas a campeã ainda é um dos atiradores mais populares do jogo. O suporte Liu “Crisp” Qing-Song escolheu Thresh quatro vezes e venceu todos os jogos com o Guardião das Correntes.

Os fãs da FPX devem esperar que as skins sejam lançadas mais tarde nesse ano, possivelmente no verão, já que as skins da Invictus Gaming foram lançadas em junho no ano passado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 11 de janeiro.