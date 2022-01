Gangplank e Diana fortalecidos, Eclipse e Arcoescudo Imortal enfraquecidos na atualização 12.1 do LoL

A temporada 2022 de League of Legends está a poucos dias de distância, incorporando as mudanças mais importantes introduzidas na pré-temporada na escalada oficial dos ranques. Embora a atualização 12.1 introduza a nova temporada para os jogadores do LoL, apenas alguns campeões e itens estão sendo modificados enquanto a Riot Games observa cuidadosamente o equilíbrio do jogo em um futuro próximo.

As notas da atualização 12.1 foram oficialmente lançadas e com elas vêm um pequeno número de mudanças para campeões e itens, marcando uma entrada lenta no novo ano ao invés de montes de fortalecimentos e enfraquecimentos. Apenas um punhado de campeões estão sendo ajustados, enquanto alguns itens fortes estão sendo enfraquecidos para permitir mais variedade nas itemizações. As tão esperadas mudanças no Teleporte também estreiam com esta atualização, abrindo novas oportunidades para mudanças no meta de Summoner’s Rift.

Diana e Gangplank são os únicos campeões sendo fortalecidos na atualização 12.1, ambos recebendo mudanças para compensar as alterações nas funções e runas que prejudicaram sua capacidade de se sair bem no Rift. Diana está recebendo um ligeiro aumento em seus multiplicadores de PdH, bem como alguns dos danos que ela causa aos monstros, permitindo que ela seja usada com mais eficiência na função da Selva. O dano de Gangplank sofreu devido aos enfraquecimentos de Aperto dos Mortos Vivos, uma de suas escolhas de runa principal mais proeminentes, então o custo de mana e o tempo de recarga de seu Q estão sendo ligeiramente reduzidos.

Sona e Rek’Sai estão na lista de enfraquecimentos da atualização 12.1 como resultado de sua maior prevalência durante a pré-temporada. Os enfraquecimentos de Rek’Sai visam diminuir seu valor em jogos de alto nível, diminuindo o dano em seu E, bem como permitindo que ela se enterre com menos frequência com o aumento do tempo de recarga. Os enfraquecimentos de Sona também lidam com sua prevalência no jogo de alto nível, com a Riot mencionando diretamente seus pontos fortes após as mudanças no item de mana Cajado do Arcanjo. Sua armadura base foi reduzida e o tempo de recarga de Canção da Celeridade (E) foi aumentado, resultando em uma redução na aceleração de seus aliados.

Itens Míticos problemáticos são mais uma vez o alvo dos enfraquecimentos nesta atualização, enquanto alguns itens Lendários estão sendo ajustados em seu poder também. Eclipse foi o primeiro item de Letalidade graças aos fortalecimentos no tempo de recarga da passiva, de modo que o tempo de recarga está sendo revertido para seu estado anterior. Muitos atiradores e não-atiradores estão utilizando Arcoescudo Imortal em seu potencial máximo, eliminando o uso de outros itens como Mata-Cráquen e Força do Vendaval, então seu escudo e DdA base oferecidos estão sendo enfraquecidos. Essas mudanças também se refletem em suas versões do Ornn.

A Riot notou que Força da Natureza não está funcionando de acordo com os padrões de ser um rival para Semblante Espiritual, então a duração de acúmulos de sua passiva está sendo aumentada, assim como a porcentagem de redução de dano mágico que ela oferece. Limite da Razão, por outro lado, tem feito seu trabalho para proteger os ADCs e oferecer-lhes um dano decente um pouco bem demais, então a resistência mágica que ele dá está sendo reduzida.

As mudanças do teleporte reveladas anteriormente também acompanham a atualização 12.1, dando mais espaço para jogadores fora da rota superior para atravessar sua fase de rota com segurança. Antes de 14 minutos, o teleporte agora só pode ser usado em torres aliadas. Após 14 minutos, o feitiço muda para Teleporte Irrestrito, permitindo aos jogadores usar o feitiço da maneira que costumavam fazer durante a temporada de 2021.

Essas mudanças estão sendo implementadas junto com a atualização 12.1. A temporada ranqueada começa oficialmente em 7 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de janeiro.