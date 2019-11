FPX revela os campeões que querem para suas skins do Mundial

Depois da vitória esmagadora da FunPlus Phoenix sobre a G2 Esports na final do Campeonato Mundial de League of Legends, o time revelou os campeões para os quais escolheria suas skins do Mundial.

Assim como aconteceu nos anos anteriores, todo ano o time vencedor da Copa do Invocador ganha skins de campeões à sua escolha para solidificar seu legado, e a FPX será a próxima.

Em uma coletiva de imprensa depois da vitória, os jogadores da FPX responderam que campeões gostariam de ver com o logo do time. Apesar de não ser definitivo ou garantido, as respostas dos jogadores dão uma ideia do que vão querer.

A lista de campeões inclui:

Gao “Tian” Tian-Liang: Lee Sin

Liu “Crisp” Qing-song: Thresh

Lin “Lwx” Wei-Xiang: Vayne/Kai’sa

Kim “GimGoom: Han-saem: Gangplank

Kim “Doinb” Tae-sang, da rota do meio, foi o único jogador que não deu uma resposta direta, e disse que gostaria de perguntar aos fãs antes de tomar uma decisão.

Vamos ter que esperar até o ano que vem, porém, para ver o que foi escolhido. A maior parte das skins do Mundial são reveladas alguns meses depois da final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 10 de novembro.