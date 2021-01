Força do Vendaval e Mandato Imperial estão entre os itens que receberão grandes mudanças na atualização 11.2 do LoL

A temporada ranqueada 11 de League of Legends está apenas começando, mas os novos itens Míticos e Lendários introduzidos na pré-temporada já têm grande impacto no Summoner’s Rift.

Na atualização 11.2, que deve ser lançada em 21 de janeiro com o novo caçador Viego, alguns dos itens receberão grandes ajustes e outros serão aperfeiçoados para voltar ao meta.

Mark Yetter, designer de mecânicas de jogo do LoL, revelou em uma prévia da atualização 11.2 que os maiores alvos dos enfraquecimentos serão os itens Míticos, particularmente os usados por alguns dos campeões com mais vitórias. Nem todas as mudanças foram reveladas, mas Yetter disse que revelaria mais informações ao longo da semana. Ele também revelou uma lista extensa de melhorias e ajustes gerais ao custo de muitos itens que fazem parte do meta.

Patch Preview 11.2:

-Buffing up options outside of Sunfire for tanks (and giving support tanks more choices)

-Shurelia's shift to make it attractive to enchanter/mage supports



More details tomorrow, still work in progress. pic.twitter.com/Q0RzkRNT40 — Mark Yetter (@MarkYetter) January 11, 2021

Explocinturão Hextec, Força do Vendaval e Mandato Imperial estão na lista de enfraquecimentos da 11.2 por sua dominância na pré-temporada e no início da temporada 11. O Explocinturão tem sido uma ótima opção para assassinos e lutadores com dano mágico, como Fizz, Ekko e Gragas, que usam a habilidade ativa do item para agilizar seu engajamento nas lutas e causar alto dano mágico antes mesmo de usar suas habilidades.

Alguns atiradores tiveram grande aumento em número de vitórias graças à Força do Vendaval, cuja habilidade ativa é parecida com a do Explocinturão, mas sem o dano mágico. Jhin, Miss Fortune e Jinx são só alguns dos muitos campeões que se deram bem com o item, que facilita sua saída de situações complicadas e essencialmente ganha outro flash em um tempo mais curto. Jhin realmente se aproveita do item, porque ele não tem nenhuma forma de aumento de velocidade e agora pode acertar o quarto tiro sem medo de morrer instantaneamente nas mãos de um assassino.

Mandato Imperial pode ser um dos itens Míticos mais fortes da pré-temporada. O item é específico para suportes com controle de grupo, mas muitos magos aproveitaram a sinergia do item com a passiva de redução de velocidade do Cetro de Cristal de Rylai.

Apesar de o aumento de dano do Mandato Imperial com controle de grupo ter sido reduzido, foram desenvolvidas novas estratégias na rota inferior em que o atirador (ou mago) e suporte fazem o item. Surgiram algumas combinações de campeões com Ashe, Anivia, Swain e Galio que fazem com que os inimigos recebem altíssimas quantidades de dano quando os dois Mandatos Imperiais estiverem em jogo.

Muitos outros itens receberão melhorias e ajustes, seja por sua dominância em vários campeões diferentes ou por sua falta de poder.

A prévia desta atualização fortalece principalmente itens de tanque, buscando trazer mais variedade a locais onde a Égide do Fogo Solar continua reinando suprema. O custo do Quimiotanque Turbo, novo item Mítico adicionado na pré-temporada, será reduzido de 3.200 de ouro para 2.800 de ouro. A Aceleração de Habilidade concedida por ele aumentará e sua Resistência Mágica será reduzida. Sua passiva Mítica será alterada e passará a conceder cinco de Aceleração de Habilidade a todos os itens Lendários.

Manopla do Raio de Gelo passará por mudanças parecidas, incluindo a mesma mudança de custo, mas acompanhada de um aumento de 15 para 20 na Aceleração de Habilidade e redução de 50 para 25 na Armadura. Placa Gargolítica, por outro lado, terá aumento de resistência ativa, que passa a ser de 5% quando sofrer dano de campeões inimigos.

Um item que recentemente caiu fora das itemizações de atiradores foi o Colhedor de Essência, mas as próximas melhorias podem fazer com que seja um ótimo segundo ou terceiro item. Colhedor de Essência é um dos únicos itens de atirador que concede regeneração de mana. E, para acompanhar as grandes mudanças a itens de mana, essa restauração agora passa a escalar em 40% do Dano de Ataque base do campeão mais 16% de DdA adicional.

As várias mudanças serão feitas principalmente aos preços dos itens mais e menos usados, além de ajustes sutis a dois itens Míticos.

Dançarina Fantasma e Furacão de Runaan aumentarão de preço, de 2.500 de ouro para 2.600, mas receberão mais 5% de aumento de velocidade. Os custos de Glaive Sombria e Presa da Serpente serão reduzidos de 2.800 de ouro para 2.600. Mas, para compensar, seu DdA será reduzido em cinco e a Glaive terá outra receita. O custo de Serrespada Quimiopunk também será reduzido, de 2.700 de ouro para 2.600, mas sua Vida será reduzida em 50.

Égide de Fogo Solar e Hino Bélico de Shureliya completam a lista de itens Míticos ajustados na atualização 11.2 por enquanto. O foco está em suas sinergias com outros itens e na usabilidade geral em comparação a outros Míticos. Égide, o item de tanque que dizimou a pré-temporada e já foi enfraquecido várias vezes, terá sua passiva Mítica alterada para 5% de Tenacidade e adicionará resistência a lentidão a todos os itens Lendários, devolvendo um pouco do poder que lhe foi tirado.

Hino Bélico de Shureliya tem sido pouco usado pelos suportes, já que muitos preferem fazer Regenerador de Pedra Lunar, por sua assistência na hora de curar aliados, ou Mandato Imperial, por ser simplesmente forte. Por isso, ao custo de 150 de Vida, a velocidade de movimento será substituída por 40 de Poder de Habilidade, sua regeneração de mana base aumentará para 100% e a receita será nova. Todas essas mudanças podem fazer do item essencial para suportes.

A única runa que vai mudar no momento é Caça Voraz, cujo Vampirismo Universal por acúmulo será reduzido de 2% para 1,7%. Mas pode não fazer muita diferença para caçadores assassinos.

Yetter também disse em outro tweet que o dano de Mata-Cráquens para campeões ao contato será reduzido. Mas, assim como os outros enfraquecimentos de itens Míticos, mais detalhes seriam divulgados ao longo da semana.

Todas as mudanças listadas na prévia da atualização 11.2 são provisórias e podem ser alteradas até o lançamento nos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 11 de janeiro.