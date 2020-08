Fãs de LoL criam uma lâmpada impressionante em forma de sentinela

Se a comunidade do LoL é alguma coisa, com certeza é criativa.

Parece que não há nada que o talentoso grupo de criadores da comunidade não possa fazer e pensamos que tínhamos visto de tudo, até agora.

Os fãs do canal Tegs et Shin CanUPrintIt no Youtube não apenas imprimiram duas das sentinelas de League of Legends em forma de estátuas em tamanho real, mas também as transformaram engenhosamente em lâmpadas reais que você pode usar em sua casa ou ao lado de sua cama.

O mais impressionante é que ambos brilham como se fossem sentinelas oficiais que foram tiradas de Summoners Rift. Uma nova maneira de fornecer visão para iluminar a escuridão.

As duas lâmpadas de sentinela são detalhadas com perfeição e gostaríamos de ver a equipe no Youtube criar lâmpadas adicionais em algumas das skins de sentinela mais queridas que os jogadores usam, Sentinela do logo da Riot, alguém?

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 02 de agosto.