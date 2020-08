Fan faz abertura de One-Punch Man usando animação de League of Legends

Os jogadores de LoL podem precisar prestar atenção. O One-Punch Man se infiltrou no universo do LoL.

A série de mangás de ação/comédia da Madhouse, lançada em 2015, segue um auto-proclamado “super-herói por diversão”, que é forte demais e um fã do mangá decidiu transformar a introdução da primeira temporada do programa em um vídeo de LoL.

Tomando a capa de “Knockout” para o campeão Lee Sin, o projeto de animação amadora reflete tudo, desde a introdução original da primeira temporada de One-Punch Man usando cenas do LoL, mobs e campeões.

Embora Saitama, o protagonista de One-Punch Man, provavelmente não esteja vindo para o LoL, se ele viesse, esse é o tipo de vídeo de introdução que ele teria.

Nocautear inimigo após inimigo com um único golpe, não seria uma partida justa. Se a Riot Games decidisse adicionar o One-Punch Man, eles teriam sérios problemas de balanceamento de campeões.

As capacidades hilariantes e poderosas de Saitama, combinadas com sua aparência apática e depreciativa, certamente converteriam um grande número de jogadores em manter o mestre do soco.

O vídeo do YouTube, feito pelo canal Abstinencio, inclui a introdução original do mangá no canto superior direito da tela, e está impecavelmente bem feita.

Por fim, é provavelmente pelo bem maior que não veremos o One-Punch Man em LoL. Se as pessoas tivessem acesso ao poder dele, provavelmente ganhariam tanto que ficariam entediadas e parariam de jogar.

