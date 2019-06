Fã de LoL cria conceito de skin Aatrox Senhor dos Túmulos que não deve nada às artes oficiais da Riot

Desde que a Riot Games revelou, no ano passado, a atualização completa de Aatrox, muitas das skins dele ficaram entre as melhores de League of Legends. Um artista criou um conceito para a Espada Darkin que lhe daria uma skin assustadora chamada Aatrox Senhor das Trevas.

Noah Thatcher, ilustrador, criou a skin e publicou no subreddit de LoL. O post começou a fazer sucesso e muita gente na comunidade elogiou a arte, comparando-a com as artes oficiais da Riot.

Uma skin temática das Ilhas das Sombras faria mesmo muito sentido para Aatrox, já que ele leva guerra e morte aonde quer que vá. A combinação fantasmagórica de preto e verde pode representar todas as almas que ele destruiu nas batalhas que venceu. E se ele pudesse controlar as almas das pessoas que derrotou?

Houve, é claro, algumas pessoas que mencionaram algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Um usuário, por exemplo, disse que a arte era incrível, mas era difícil ver que o personagem era Aatrox. Como não há um rosto marcado na imagem, o artista poderia ter adicionado mais elementos que tornariam Aatrox mais reconhecível.

Ainda assim, a arte conceitual é muito bonita e a ideia é incrível para uma nova skin de Aatrox. Pode ser que nunca vejamos isso em League of Legends, mas pode ser que ajude a dar algumas ideias à equipe da Riot responsável pelas futuras skins.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.