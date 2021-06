Fã de League of Legends cria uma máscara do Jhin usando resina

Um dos acessórios mais marcantes do campeão atirador do LoL, Jhin, é sua máscara, e um fã criativo a trouxe à vida com uma qualidade impressionante.

No clipe, o fã do LoL mostrou sua máscara de Jhin feita à mão que ele havia feito com resina.

O clipe mostra o processo para trazer a máscara de Jhin à vida real. Depois de detalhar e pintar, o produto acabado parece que saiu direto do jogo.

O artista, que tem sua própria loja online chamada Mad Prince Designs, apresenta diversos designs em toda a cultura pop. Embora esta seja a primeira criação inspirada no LoL que eles compartilham, há muitas outras criações inspiradas em videogames que podem ser vistas no final do clipe, incluindo uma máscara de Deku de The Legend of Zelda e uma máscara de Abu Abu de Crash Bandicoot.

Respondendo a um comentário na postagem, o criativo compartilhou que foram autodidatas e aprenderam a maior parte da arte com os clipes do YouTube e do Google.

Os fãs do trabalho podem comprar esta máscara por US $ 170 pintada na loja do Mad Prince Designs, ou por US $ 140 um pouco mais barata, se preferir sem pintura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 29 de junho.