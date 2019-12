Fã de League descobre como ter 2 Arautos invocados ao mesmo tempo

Arautos do Vale em League of Legends podem ser uma dor de cabeça para as equipes adversárias quando usados na hora certa, então ter que lidar com dois deles ao mesmo tempo parece um pesadelo completo.

Muitos jogadores pensaram que isso não seria possível, mas um usuário do Reddit descobriu uma maneira de colocar dois Arautos no mapa ao mesmo tempo, para fazer com que dois monstros épicos dançassem lado a lado na cena da vitória. É verdade que o método foi feito no modo de prática, em vez de um jogo real, mas isso não quer dizer que não seja possível se os critérios corretos forem atendidos.

Zubin – Twitch Zubin streams live on Twitch! Check out their videos, sign up to chat, and join their community.

Os jogadores precisam matar o primeiro Arauto o mais rápido possível e esperar para pegar o olho até o último momento antes que ele desapareça. O tempo de reaparecimento de seis minutos do Arauto começa quando você o mata, portanto, atrasar pegar o olho é a melhor chance de conseguir outro.

Invoque o primeiro Arauto no rio perto do final do seu tempo de quatro minutos e atrase seu avanço usando habilidades como o Cristalizar (W) de Anivia. Enquanto você está atrasando a criatura do Vazio, faça com que sua equipe derrote o segundo assim que ele aparecer.

Os jogadores podem invocar o segundo assim que o pegarem, desde que o primeiro não seja morto pelo time inimigo. Depois de fazer isso, você terá dois monstros roxos invadindo a base inimiga.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 28 de dezembro.