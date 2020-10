Explicando o erro “Yordle portal not found” de League of Legends: Wild Rift

O lançamento completo de League of Legends: Wild Rift ainda vai demorar, mas o beta do jogo já está disponível em algumas regiões. Esse período beta fechado vai ajudar a Riot a aperfeiçoar o jogo e corrigir alguns erros antes de liberá-lo para o resto do mundo.

Você pode estar se sentindo triste por não fazer parte do beta, mas não é tudo às mil maravilhas. Os convidados para o beta estão, essencialmente, jogando para ajudar a Riot a encontrar erros, e um deles impede até o login no jogo.

O erro “Yordle portal not found. Please contact player support 10093” ao fazer login com uma conta do Google Play costuma aparecer em uma tentativa de login no jogo e leva você de volta à sua tela inicial. A referência aos Yordles no começo pode confundir, mas não é nada demais e nem é um erro relacionado a Wild Rift em si.

Como resolver o erro “Yordle portal not found” em League of Legends: Wild Rift?

Esse erro geralmente acontece quando você tenta fazer login com uma conta do Google que não tenha sido convidada para o beta fechado de Wild Rift. Se você conseguiu fazer login antes, pode ser que tenha duas contas Google acessadas no seu dispositivo e o jogo esteja escolhendo aquela que não faz parte do beta.

Confira se está conectado à Google Play Store com o seu email que foi convidado para o beta.

Remova outras contas do Google do seu dispositivo, se houver, em Configurações > Contas e Sincronização > Google.

Se o erro persistir, desinstale Wild Rift e baixe novamente através de sua conta que tenha acesso ao beta.

Confira novamente em Configurações > Contas e Sincronização > Google se só tem uma conta conectada ao seu dispositivo antes de abrir Wild Rift pela primeira vez.

Os passos acima devem fazer com que você consiga acessar Wild Rift. Caso de alguma forma você ainda esteja encontrando o erro “Yordle portal not found”, recomendamos entrar em contato com o suporte da Riot, já que pode haver algum outro problema com sua conta do Google.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 23 de outubro.