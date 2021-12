Erro estranho no LoL faz Sona desaparecer do Rift

League of Legends ocasionalmente tem erros que quebram o jogo e resultam em efeitos não intencionais em Summoner’s Rift, mas poucos erros fizeram os campeões simplesmente desaparecerem.

Em um clipe postado no Reddit apresentando gameplay do streamer da Twitch e ex-jogador profissional de LoL, Imaqtpie, a Sona do time inimigo desapareceu sem deixar rastro, deixando seu time e o time inimigo confusos com o que exatamente eles acabaram de testemunhar. Para os jogadores de ambas as equipes, a Sona parou completamente de exibir qualquer animação antes de desaparecer, embora a Sona provavelmente não tenha passado pela mesma coisa.

Quando Imaqtpie e a sua equipa se aproximaram de Sona, que fugia da sua equipe, ela parou de se mexer como se tivesse cedido à sua morte inevitável mas não sofreu qualquer dano apesar das tentativas da equipa adversária. Ela então desapareceu como se sua animação de retorno tivesse sido concluída com sucesso, embora não houvesse tempo suficiente para que a animação ocorresse naquele curto espaço de tempo.

Após a interação, as duas equipes imediatamente começaram a digitar no chat, questionando por que Sona desapareceu sem nenhuma animação mostrando o que ela estava realmente fazendo. Não havia lugar concebível para a Sona ter ido neste curto período de tempo, uma vez que a visão do outro lado da parede e no arbusto tornavam inválida a possibilidade de usar o Flash para escapar. Imaqtpie expressou confusão genuína com a interação, mas riu devido ao absurdo do que acabara de testemunhar.

Os usuários do Reddit apontaram que esse problema pode ser devido a uma dessincronização nos servidores do LoL, onde Sona não estava naquela posição naquele momento, embora um atraso na resposta tenha feito parecer a todos os outros jogadores que ela estava fugindo e ficando completamente imóvel. No momento em que Imaqtpie e sua equipe abordaram a Sona em suas telas, ela provavelmente já estava em sua fonte, tendo retornado com sucesso em sua tela que outros não puderam ver.

Erros de falta de sincronia estão presentes no LoL há anos e a Riot não aproveitou a oportunidade para resolver muitos deles. Relatórios de erros podem ser enviados por meio do cliente do LoL, bem como por meio do site oficial de suporte do LoL.

