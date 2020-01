Erro estranho em League of Legends faz Kai’sa parecer com Rek’sai

Embora alguns erros do League of Legends possam ser irritantes ou destruidores de jogos, um usuário do Reddit pode ter encontrado um dos melhores erros já presentes no jogo.

A Kai’sa de As_Winkles começou a dar erro durante uma luta de equipe com o corpo afundando no chão. A Kai’sa também começou a congelar no lugar ou a não executar nenhuma animação de ataque.

Parece que a Riot colocou um novo campeão híbrido no jogo sem que ninguém percebesse.

New Champion Leak: Rek’Kai’Sa r/leagueoflegends: This is a subreddit devoted to League of Legends.

The_Winkles disse que a equipe quase perdeu por causa do quanto eles estavam rindo do que estava acontecendo na frente deles. Eles também disseram que todos no jogo podiam ver o bug acontecendo, então não era só um perdendo a cabeça com a Kai’sa.

A escavação é o erro mais divertido. Parece que Kai’sa está escavando no subsolo, semelhante à maneira como a campeã Rek’sai realiza sua animação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 02 de janeiro.