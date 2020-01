Entenda o sistema das ranqueadas de League of Legends

Você já ganhou experiência e subiu de nível em League of Legends, desbloqueou todos os Feitiços de Invocador e usou Essência Azul para conseguir alguns campeões. Tem um tempinho antes de dormir. O que você faz?

Abre uma ranqueada do LoL e começa a jogar, obviamente.

Se você nunca jogou ranqueadas antes, pode ser um pouco confuso. São tantas classificações e divisões diferentes que pode ser difícil para os novos jogadores entenderem como funciona.

Veja tudo que precisa saber.

O que são ranqueadas e como posso ter acesso a elas?

O modo ranqueado é o competitivo de League of Legends, que coloca dois times de cinco jogadores um contra o outro. É a variante competitiva do modo alternado normal de Summoner’s Rift.

As ranqueadas só ficam disponíveis para jogadores que estejam pelo menos no nível 30 e tenham no mínimo 20 campeões diferentes. Mas você pode continuar subindo de nível depois do 30 e ganhar mais prêmios.

Quando você joga sua primeira ranqueada, começa uma série de 10 partidas de colocação para determinar sua classificação inicial, assim como acontece no início de toda temporada ranqueada. Quanto mais jogos vencer na série de colocação, maior sua chance de começar em uma classificação como Prata ou Ouro.

Você começa as partidas de colocação com uma classificação provisória, que vai subindo à medida que você vence essas partidas e dá uma ideia de onde você vai estar ao terminar as 10. Você também vai poder ver quantos PdL ganha nas partidas.

Se continuar vencendo jogos, é possível continuar subindo de classificação.

Ranqueada Solo/Duo vs. Ranqueada Flex

Antes de começar, você vai precisar escolher se quer jogar sozinho, com uma pessoa conhecida no grupo ou com duas ou mais. Para entrar na fila das ranqueadas Solo/Duo, o seu grupo pode ter no máximo duas pessoas.

A ranqueada Flex permite grupos de qualquer tamanho, exceto quatro, já que não seria justo com o jogador que cai sozinho com um grupo de quatro. Em cada tipo de ranqueada, você tem uma classificação diferente, e as recompensas do fim de temporada são distribuídas com base no mais alto.

Quais são as classificações?

Imagem via Riot Games

As classificações de League of Legends, da mais baixa para a mais alta, são:

Ferro

Bronze

Prata

Ouro

Platina

Diamante

Mestre

Grão-Mestre

Desafiante

Quais são as divisões?

Cada classificação tem quatro divisões, exceto as três mais altas, que têm apenas uma. As divisões começam no quatro (IV) e terminam no um (I), sendo IV a divisão mais baixa e I a mais alta.

Como subir de divisão e classificação?

À medida que você vence partidas ranqueadas, você ganha Pontos de Liga, mais conhecidos como PdL. Ao perder, você perde PdL. Ao alcançar 100 PdL em uma divisão, você entra em uma série de promoção para subir para a próxima divisão.

É preciso vencer a maior parte dos jogos para avançar. As séries de promoção de divisões dentro da mesma classificação, como a de Bronze III para II, são melhores-de-três. De uma classificação para a outra, como Prata I para Ouro IV, a série de promoção é uma melhor-de-cinco.

Se você não vencer mais da metade dessas partidas, precisa voltar aos 100 PdL e tentar novamente.

Ao perder muitas partidas seguidas, corre-se o risco de acabar caindo para zero PdL. Nesse caso, é possível ser rebaixado para a divisão inferior à sua, a não ser que você comece a vencer de novo.

Como são determinados os PdL?

PdL são determinados pelo seu MMR (abreviação de Matchmaking Rating, algo como “classificação na formação de partidas”). É um número oculto que representa a habilidade do jogador, mais conhecido por alguns como ELO. O número é diferente da sua classificação de fato. A Riot o utiliza como forma de determinar quantos PdL você ganha ou perde.

Quanto maior o MMR, mais PdL você ganha por vitória e menos PdL você perde por derrota. Vencer partidas seguidas pode aumentar seu MMR e perder várias partidas seguidas pode reduzir seu MMR, afetando a quantidade de PdL que você ganha por partida. O aumento e a redução do MMR também dependem do MMR médio dos seus aliados e inimigos. Quanto mais alto for seu MMR comparado à média da sua classificação, mais PdL você ganha, e vice-versa.

Também é possível perder PdL por ficar inativo por muito tempo. Isso só acontece com os jogadores que forem Platina ou mais, porém. Você começa a perder PdL se não jogar ranqueadas em 28 dias. No Mestre e Desafiante, seu PdL começa a cair se você ficar sem jogar por cinco dias.

Quanto mais tempo você ficar inativo, mais PdL vai perder.

O que acontece se eu sair no meio da partida ou na seleção de campeões?

Se você estiver em uma partida de promoção e sair da seleção de campeões antes do início da partida, o sistema conta automaticamente uma derrota, independentemente do motivo.

Se você fizer isso ou abandonar partidas com frequência, pode ser banido por um período de tempo, ou sem um período definido, dependendo de quantas vezes fizer isso.

Quais são as recompensas das ranqueadas?

As recompensas são distribuídas com base na sua classificação ao fim da temporada. Cada temporada tem recompensas diferentes, que normalmente são ícones, emotes e uma skin vitoriosa. A skin vitoriosa é exclusiva para aqueles que ficarem no Ouro ou mais.

Victorious Aatrox Uploaded by League of Legends – Top Secret Channel on 2019-11-13.

Todos os jogadores que jogarem ranqueadas e tiverem nível de honra 2 ou mais são elegíveis para as recompensas, que variam dependendo da divisão e classificação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Marta Juras no Dot Esports no dia 16 de novembro.