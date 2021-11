‘Enemy’, de Arcane, lidera a parada de rock global do Spotify por 3 semanas consecutivas

“Enemy” de Imagine Dragons e JID tem sido a música de rock mais popular no Spotify pela terceira semana consecutiva, de acordo com a página de estatísticas SpotifyCharts. A música tema de Arcane está entre as 100 melhores entradas nas paradas de rock desde sua estreia em 28 de outubro.

Na primeira semana após o lançamento de Arcane, a música ficou atrás apenas de “I WANNA BE YOUR SLAVE” de Måneskin no Top Rock Global do Spotify. Agora, o tema principal de Arcane está no topo por três semanas consecutivas e ultrapassou 70 milhões de streams no Spotify.

Com Arcane sendo tão bem sucedido quanto é, os números da trilha sonora original dificilmente são uma surpresa. A trilha sonora da série animada atingiu mais de 40 milhões de streams em sua primeira semana no Spotify. Para os veteranos do LoL, entretanto, “Enemy” é mais do que uma trilha sonora explosiva.

A música é a segunda colaboração entre a banda Imagine Dragons e a Riot Games, que trabalharam juntas em 2014 para a produção de “Warriors”, o primeiro hino do Campeonato Mundial do LoL de todos os tempos. Depois de sete anos, “Warriors” ainda é uma das músicas mais queridas pela comunidade do LoL, com mais de 450 milhões de streams no Spotify e quase 350 milhões de visualizações no YouTube.

Com “Warriors” em mente, os fãs do LoL sabiam que “Enemy” seria um sucesso antes mesmo de seu lançamento, e a adição de JID à programação de artistas trouxe outro elemento para a composição já estelar. Os artistas até executaram a música durante o MTV Music Awards 2021 com uma adição bem-vinda: um solo de guitarra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 27 de novembro.