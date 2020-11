Em que parte do universo do LoL Ruined King, da Riot Forge, acontecerá?

Entre na escuridão no início do próximo ano.

A Runeterra de League of Legends é um lugar gigante cheio de coisas estranhas e paisagens maravilhosas. Às vezes, os personagens da história se encontram em um lugar onde não gostariam de ir.

No próximo RPG da Riot Forge, Ruined King, os jogadores poderão explorar alguns desses cantos sombrios e decadentes do mundo com um punhado de seus campeões favoritos. De acordo com a Riot, Ruined King acontecerá em dois lugares centrais: Águas de Sentina e as Ilhas das Sombras.

Águas de Sentina é o lar de muitos personagens diferentes, com a maioria deles sem moral para seguir. Quer você seja um caçador de monstros, um membro de uma gangue das docas ou um comerciante de todo o mundo, esta cidade portuária pode ser um novo começo para qualquer um que precise, mas também pode encerrar uma história facilmente.

A cidade não tem lei, então o crime é tão abundante quanto a água que espirra nas docas. Muitas histórias explosivas vieram dessas praias, e muitos campeões diferentes se originaram deste lugar, incluindo Miss Fortune, a caçadora de recompensas será uma das personagens apresentadas em Ruined King.

Se Águas de Sentina já parece assustador, então as Ilhas das Sombras provavelmente parecerão ainda piores. Outrora um belo reino que abrigava uma civilização iluminada, essas terras foram destruídas por uma enorme catástrofe mágica. Agora, o terreno está contaminado com feitiçaria maligna, e o ar está cheio com a Névoa Negra, que corrompe tudo que toca.

The Ruined King dará uma primeira amostra em algumas das regiões mais assustadoras da história do LoL, e todos terão a chance de zarpar quando o jogo for lançado no início de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de outubro.