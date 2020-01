“Ela é o demônio do c******” diz Jankos sobre Yuumi

Todo mundo tem aquele campeão insuportável em League of Legends. Acontece que no caso do integrante da G2 Esports Marcin “Jankos” Jankowski é a Gata Mágica, Yuumi.

Enquanto transmitia na Twitch, o chat de Jankos o encorajou a assistir a um vídeo do YouTube no qual o Youtuber falava sobre exemplos de balanceamentos ruins de campeões. Jankos assistia de forma bem racional a maior parte do vídeo, comentando que não era totalmente honesto, já que a maioria dos exemplos apresentados incluía campeões que acabavam de ser lançados no momento da gravação.

Até que Yuumi apareceu na tela. Então sua atitude fez um desvio acentuado ao evidenciar seus sentimentos sobre a felina flutuante.

Jankos – Twitch Jankos streams live on Twitch! Check out their videos, sign up to chat, and join their community.

“Ela é o demônio do caralho”, disse Jankos. “A cada minuto com ela no meta, eu ficava mais puto a cada jogo.”

Apesar da repentina explosão do caçador da G2, o vídeo termina sem mostrar nenhuma jogabilidade de Yuumi. Jankos acredita que isso não importa.

“Eles nem jogaram com a Yuumi porque todo mundo já sabe que ela era OP”, disse Jankos.

Apesar de um começo de lançamento difícil em que Yuumi tinha uma taxa cumulativa de vitórias de 29%, a Gata Mágica se tornaria uma das escolhas dominantes de suportes no quarto trimestre de 2019. Devido às suas poderosas habilidades de suporte, incluindo curas, lentidões, escudos e atordoamento, Yuumi foi uma escolha poderosa tanto nas ranqueadas quanto no jogo competitivo.

Eventualmente, Yuumi recebeu um enfraquecimento muito necessário durante a atualização 9.24, e caiu em taxas de jogo e vitória. Jankos parece ainda se lembrar claramente do temido poder que esta pequena gatinha tinha, e não deseja revivê-lo. Ou isso ou talvez ele simplesmente do tipo que gosta de gatos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Milo Webb no Dot Esports no dia 10 de janeiro.