Efeitos visuais de Kog’Maw recebem atualização nojenta em League of Legends

Já sentiu vontade de vomitar em um oponente em alta definição? Bom, agora você pode fazer isso se quiser.

Oliver “Beardilocks” McDonald, artista principal de efeitos visuais da Riot Games, revelou hoje a atualização mais recente de efeitos especiais para League of Legends. Em destaque, está Kog’Maw, essa adorável criatura do vazio.

A atualização, que deve chegar em breve ao PBE, inclui uma nova textura para o modelo do campeão e um novo ícone para armadura e resistência mágica danificadas. Os objetivos da atualização, segundo Beardilocks, são melhorar “clareza de jogabilidade na largura de mísseis, indicador do limite do R e estados aprimorados do W e da Passiva”.

É raro que efeitos visuais diferentes sejam adicionados a skins que custem menos de 1.350 RP (cerca de R$30), mas Beardilocks abriu algumas exceções com Kog’Maw. Muitas das skins do campeão custam 520 ou 975 RP, mas, já que todas tinham cores diferentes com a Barragem Bio-Arcana (W) ativada, o desenvolvedor fez com que todas elas parecessem “muito mais fortalecidas”. O resultado é nojento e fluorescente, mais verde e mais chamativo que nunca.

Coming soon to a PBE near you, it's everyone's favourite void pupper, Kog'Maw with a VFX update!

Updated Model Texture!

Updated Armor/MR shred icon

Project goals:

Improving gameplay clarity on missile widths, R edge indicator and W/P empowered state. pic.twitter.com/SO0YvTprLY — Riot Beardilocks (@Beardilocks) April 8, 2021

A skin Kog’Maw Leão Chinês, de 1.350 RP, recebeu ainda um efeito único para o efeito da Gosma do Vazio (E) com a nova atualização. Agora ele cospe uma bola enorme de fogos de artifício em você.

Já a maior parte das skins mais recentes do campeão, no entanto, só recebeu ajustes sutis, como o indicador de alcance de Artilharia Viva (R), pois já estavam em “boas condições”.

Essas mudanças ainda vão demorar para aparecer nos servidores ativos, de acordo com Beardilocks. A atualização de efeitos visuais ficará no PBE por “um período estendido” ou “ao menos dois” ciclos. Isso significa que os fãs provavelmente precisarão esperar até algum momento de maio para aproveitar as melhorias a Kog’Maw.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de abril.