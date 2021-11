EDward Gaming exorciza seus demônios e vence o primeiro campeonato mundial da história da organização sobre a DWG KIA

Depois de um mês de ação emocionante em League of Legends, o Campeonato Mundial de 2021 coroou seus reis. Eles precisaram de cinco jogos muito disputados contra os gigantescos coreanos da DWG KIA, mas a EDward Gaming realizou seus sonhos e finalmente levou para casa a Taça do Invocador.

Fãs e analistas já falavam sobre esta série como se o resultado estivesse decidido. A DWG KIA foi dominante durante toda a sua participação no Mundial, e muitas pessoas não esperavam surpresas drásticas. A EDG, por outro lado, estava entrando em desvantagem. Seus fãs já estavam maravilhados por terem passado das quartas de final, mas eles podem não ter imaginado que esse time estaria lutando nas finais contra a superequipe principal da Coréia.

WE ARE THE CHAMPION!!!!! pic.twitter.com/zHHbvKTD5D — Edward Gaming (@EDG_Edward) November 6, 2021

Esta série foi uma verdadeira batalha de cansaço, com ambas as equipes lutando furiosamente pelo controle. Cada lado jogou com uma boa dose de paciência ao longo dos cinco jogos, o que fica evidente na forma como as vitórias foram e voltaram entre eles. Tudo se resumiu a uma partida final, onde a EDG continuamente encontrou escolhas inteligentes ao redor do mapa e derrotou a DWG KIA nas lutas de equipe.

O meio da EDG, Scout, foi um carregador para sua equipe ao longo dos cinco jogos, especialmente nos dois últimos. Ele dominou os dois últimos confrontos com Zoe, aproveitando o grande poder de cutucada e de puxar a rota. No final da série, Scout recebeu o prêmio MVP da série por seus esforços, mas seus companheiros também foram essenciais para o sucesso.

Olhando para o resto das histórias, o caminho da DWG KIA para a grandeza foi incrivelmente frustrado. Eles falharam em continuar seu domínio no MSI 2021 e agora, perderam o título mundial consecutivo, um feito que os colocaria definitivamente entre os melhores times da história do LoL. É também um fim para a carreira de Khan, considerando que o profissional está se aposentando após esta temporada.

Embora o Mundial tenha terminado, a ação continuará fora do Summoner’s Rift, onde as equipes começarão a reconstruir suas dinastias quando o período de contratações do LoL começar no final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de novembro.