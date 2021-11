‘Dias do Progresso’ da RiotX Arcane trará novo conteúdo com o tema Arcane para todos os títulos da Riot

A Riot Games revelou a próxima fase do evento RiotX Arcane com Dias do Progresso.

Na nova série animada da Riot, Arcane, Dias do Progresso é um feriado celebrado pelo povo de Piltover. Esses cidadãos realizam um festival anual de inovação tecnológica, onde os melhores cientistas e inventores da cidade exibem suas maiores e mais recentes criações. Para as pessoas no mundo real, Dias do Progresso trará uma tonelada de recompensas em todos os títulos da Riot.

Na semana de 7 de novembro, a Riot lançará novos produtos e conteúdo com o tema Arcane, incluindo uma nova experiência interativa chamada Arquivos do Conselho. Este é um mergulho profundo em mais da história por trás de Arcane. Os jogadores de League of Legends também terão acesso à skin Jayce Arcane, que pode ser desbloqueada após vencer uma partida ou jogar três partidas de LoL.

Legends of Runeterra também receberá uma tonelada de novos conteúdos para o Dias do progresso, incluindo Jayce como um novo campeão, novas cartas de suporte de Piltover e Zaun, um tabuleiro de Terraços de Piltover, novas skins de campeão e novos Guardiões Hextec. Um novo modo PvE chamado O Caminho dos Campeões também será desbloqueado, que apresenta campanhas tipo roguelike por regiões de Runeterra.

Por último, os jogadores de Wild Rift ganharão skins com tema Arcane grátis para Jinx e Vi, ao mesmo tempo em que ganham um evento Arcane no jogo. Jayce e Caitlyn estão sendo adicionados ao evento Roubo Hextec, e semanas temáticas estão sendo adicionadas ao Guilda vs. Guilda.

Existem também vários itens desbloqueáveis ​​disponíveis até 30 de novembro em vários dos títulos da Riot:

League of Legends: Cápsula e Ícone Arcane

Teamfight Tactics: um Ovo de Pequena Lenda Bugigangas e Engenhocas

Legends of Runeterra: uma carta de Campeão do Jayce

Wild Rift: 100 Moedas Poro

VALORANT: um Chaveiro exclusivo

Fique ligado e aproveite as imagens, sons e emoção que vêm com o evento Dias do Progresso. Além disso, assista ao segundo ato de Arcane na Netflix em 13 de novembro.

