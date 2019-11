Diana recebe grande atualização no PBE do LoL

A próxima campeã que a Riot Games escolheu atualizar no PBE, servidor de testes de League of Legends, é Diana, que terá sua jogabilidade drasticamente alterada para a temporada 2020.

Tecnicamente, não é uma atualização completa, mas, depois das mudanças que a Riot vai implantar a suas habilidades e da reformulação de sua identidade, ela será praticamente a uma nova campeã.

Diana, originalmente, foi feita para ser uma híbrida de lutadora com dano mágico, mas as habilidades muito diferentes em um conjunto nada intuitivo fazem com que a experiência deixe a desejar. Desde o lançamento, foram raras as vezes em que ela apareceu no competitivo, ficando restrita aos ranques solo mais baixos.

Ela tem suas capacidades de nicho, com alto dano de uma vez e a habilidade de assassinar alvos com menos vida, mas, de modo geral, não atinge tanto as expectativas.

As novas mudanças direcionadas a Diana vão ajudar a moldar sua nova identidade como campeã, balanceando sua fase de rotas. Ela costuma ficar para trás no começo do jogo, por sua falta de mobilidade e dano. As mudanças, porém, devem resolver isso.

A primeira mudança feita pela Riot terá como foco o Colapso Minguante (E) e a Zênite Lunar (R), trocando as duas de lugar e as adequando aos novos lugares.

Zênite Lunar vai ficar quase igual, e as mudanças são basicamente ajustes. A habilidade ainda faz Diana avançar contra um inimigo e causar dano mágico, mas ter acesso a ela antes do nível seis garante que Diana terá espaço para trabalhar. Ela terá mais habilidade de sobrevivência e poderá se sustentar melhor no início do jogo.

Imagem via Riot Games

O novo Colapso Minguante de Diana “garante que Diana será ajustada para que seja mais divertido jogar tanto com quanto contra ela”, segundo a Riot. Ele causa mais dano, causa mais lentidão e permite que ela seja mais eficaz nas lutas.

Imagem via Riot Games

A segunda mudança importante às habilidades de Diana é sua passiva. Agora, ela ganha 10% de velocidade de ataque bônus. Ao conjurar uma habilidade, o efeito é triplicado. Além disso, assim como na passiva antiga, ela também causa dano mágico adicional a cada três golpes.

Imagem via Riot Games

“A passiva de Diana tinha muitas regras e mecânicas que foram colocadas ali por motivos específicos, para ajustar seu funcionamento nas rotas ou na selva, e, depois de olhar bem para elas, decidimos que podemos enxugá-las e simplificar a passiva, fazendo ajustes a seus atributos base e custos de mana para que as coisas melhorem de modo geral”, a Riot escreveu no blog.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de novembro.