Confira as notas da atualização 11.1 de League of Legends

Agora que as festas de fim de ano acabaram, a Riot voltou com mais uma atualização de League of Legends.

Para se adaptar ao novo sistema de itens que entrou no jogo em novembro, com a pré-temporada, e aos novos itens míticos, a Riot ainda fará alguns ajustes finais na atualização 11.1 do LoL.

Os desenvolvedores ajustarão campeões como Gnar, Yasuo e Yone, além de itens como Manamune, Força da Trindade e Cajado do Arcanjo, em preparação para a temporada 11, que começa em 8 de janeiro.

Confira a lista com todas as mudanças na atualização 11.1 do LoL.

Campeões

Fiddlesticks

Imagem via Riot Games

W – Colheita Farta

Tempo de Recarga: de 9/8,5/8/7,5/7 segundos para 10/9,5/9/8,5/8 segundos

Gnar

Imagem via Riot Games

Q – Pedregulho

Dano base: de 5/45/85/125/165 para 25/70/115/160/205

Lentidão: de 15/20/25/30/35% por 2s para 30/35/40/45/50% por 2s

E – Encontrão

Alcance: de 600 para 675

E – Salto

Duração da velocidade de ataque: de 4s para 6s

Karma

Imagem via Riot Games

E – Inspiração

Escudo: de 80/110/140/170/200 (+50% de PdH) para 80/120/160/200/240 (+50% de PdH)

Master Yi

Imagem via Riot Games

Q – Ataque Alpha

Tempo de recarga: de 18/17/16/15/14 segundos para 18/17,5/17/16,5/16 segundos

Pantheon

Imagem via Riot Games

Regeneração de vida: de 10 para 9

W – Escudo-Cometa

Escalamento de DdA quando fortalecido: de 135-165% para 120-165%

Qiyana

Imagem via Riot Games

Crescimento de vida: de 8,5 para 9

Dano de ataque: de 64 para 66

Ryze

Imagem via Riot Games

Q – Sobrecarregar

Custo: de 40 de mana para 40/38/36/34/32 de mana

Xayah

Imagem via Riot Games

E – Invocadora das Lâminas

Tempo de recarga: de 12/11/10/9/8 segundos para 10/9,5/9/8,5/8 segundos

Custo: de 40 de mana para 30 de mana

Yasuo

Imagem via Riot Games

Crescimento de DdA: de 3,2 para 2,2

Passiva – Estilo do Errante

Chance de acerto crítico adicional de intenção: de 100% para 150%

Conversão em DdA de intenção: de 1% de Acerto Crítico é convertido em 0,5 de DdA para 1% de Acerto Crítico é convertido em 0,4 de DdA

Yone

Imagem via Riot Games

Crescimento de DdA: de 3 para 2

Passiva – Estilo do Caçador

Chance de acerto crítico adicional de intenção: de 100% para 150%

Conversão em DdA de intenção: de 1% de Acerto Crítico é convertido em 0,5 de DdA para 1% de Acerto Crítico é convertido em 0,4 de DdA

Arredondamento dos atributos base dos Campeões

DdA, Armadura, RM e Mana Base: Valores arredondados para o número inteiro mais próximo

Regeneração de Mana e Vida Base: Valores arredondados para o décimo ou quarto de número inteiro mais próximo

Crescimento de DdA, RM e Armadura: Valores arredondados para o décimo mais próximo, exceto o crescimento de DdA de Vel’Koz, que continua sendo de 3,142.

Crescimento de Regeneração de Mana: Valores arredondados para o décimo mais próximo

Itens

Cajado do Arcanjo

Árvore de construção: de Lágrima da Deusa + Cristal de Safira + Bastão Desnecessariamente Grande + 1.000 de ouro para Lágrima da Deusa + Tomo Amplificador + Bastão Desnecessariamente Grande + 915 de ouro

Poder de Habilidade: de 60 para 65 (também vale para Abraço de Seraph)

Percentual de PdH proveniente de Mana do efeito Receio: de 3% para 2%

Botas Ionianas da Lucidez

Aceleração de Habilidade: de 15 para 20

Manamune

Custo total: de 2.600 de ouro para 2.900 de ouro

Árvore de Construção: de Lágrima da Deusa + Martelo de Guerra de Caulfield + Cristal de Safira para Lágrima da Deusa + Martelo de Guerra de Caulfield + Espada Longa (atributos inalterados)

Percentual de PdH proveniente de Mana do efeito Receio: de 2% para 2,5% (continua na Muramana)

Muramana

Percentual de PdH proveniente de Mana do efeito Choque: de 4% para 2,5%

Choque não é mais limitado a Habilidades de Dano Físico.

Furacão de Runaan

Dano de Ataque: Removido

Dano do Projétil de Fúria do Vento: de 40-70% de DdA total (níveis 1 a 18) para 40% de DdA total

Árvore de Construção: de Picareta + Zelo + Adaga + 1025 de ouro para Adaga + Zelo + Adaga + 850 de ouro

Custo total: de 3.400 de ouro para 2.500 de ouro

Hino Bélico de Shurelya

Velocidade de Movimento: de 40% (que decai ao longo de 4s) para 60% (que decai ao longo de 4s)

Crepúsculo de Draktharr

Dano de Predador Noturno: de 100 (+30% de Dano de Ataque adicional) para 65 (+25% de Dano de Ataque adicional)

Dano de Ataque: de 55 para 60

Dano de Ataque do Escultor Sombrio de Draktharr (aprimoramento de Ornn): de 70 para 75

Garra do Espreitador

Dano de Passos de Areia: de 100 (+30% de Dano de Ataque adicional) para 65 (+25% de Dano de Ataque adicional)

Aceleração de Habilidade: de 10 para 20

Aceleração de Habilidade da Garra da Ave de Areia (aprimoramento de Ornn): de 15 para 25

Dano de Ataque da Garra da Ave de Areia (aprimoramento de Ornn): de 80 para 75 (o item estava concedendo 5 de DdA a mais do que o planejado e foi corrigido para alinhar-se aos outros aprimoramentos do Ornn)

Explocinturão Hextec

Poder de Habilidade: de 80 para 90

Vida: de 250 para 350

Dano de Supersônico: de 175-250 para 125

Poder de Habilidade do Aeropropulsor Aprimorado (aprimoramento de Ornn): de 110 para 120

Vida do Aeropropulsor Aprimorado (aprimoramento de Ornn): de 350 para 450

Colhedor Noturno

Poder de Habilidade: de 80 para 90

Vida: de 250 para 300

Dano de Laceração Espiritual: de 125-200 para 125

Poder de Habilidade de Vesperal (aprimoramento de Ornn): de 110 para 120

Vida de Vesperal (aprimoramento de Ornn): de 350 para 400

Força da Trindade

Dano de Ataque: de 35 para 25

Aceleração de Habilidade: de 10 para 20

Dano de Ataque da Força do Infinito (aprimoramento de Ornn): de 45 para 35

Aceleração de Habilidade da Força do Infinito (aprimoramento de Ornn): de 15 para 25

Hemodrenário

Dano de Corte Sedento: de 110% de DdA para 100% de DdA

Vida de Corte Sedento: de 20% de DdA (+12% da Vida perdida) para 25% de DdA (+12% da Vida perdida) (A cura agora é calculada sequencialmente para cada Campeão atingido. Sendo assim, ocorrerão retornos decrescentes ao atingir vários Campeões.)

Quebrapassos

Dano de Ataque: de 50 para 45

Aceleração de Habilidade: de 10 para 20

Dano de Corte Obstante: de 110% de DdA para 100% de DdA

Dano de Ataque do Assolador de Sonhos (aprimoramento de Ornn): de 60 para 55

Aceleração de Habilidade do Assolador de Sonhos (aprimoramento de Ornn): de 15 para 25

Feridas Dolorosas

Duração de Feridas Dolorosas de todos os itens: de 2 segundos para 3 segundos

Correção de informações sobre roubo de vida

Nas Notas da Atualização 10.23, a Riot indicou incorretamente que o Roubo de Vida funcionaria com efeitos de Dano Físico ao contato. Correção: falando de dano adicional em Ataques, o Roubo de Vida é aplicado a todos os efeitos rotulados como “ao contato” (marcados por uma pequena espada amarela). No momento, esse tipo de efeito só é encontrado em itens, não em Campeões.

Atualização no bate-papo e loja dentro do jogo

A Riot melhorou e padronizou a edição de texto na Loja e no chat. Com isso, comandos como CTRL+A para selecionar tudo, recortar, copiar e colar devem funcionar corretamente.

A edição de texto funciona com cliques do mouse para posicionamento e seleção.

Itens exibidos na Árvore de Construção agora ficam centralizados verticalmente.

Ao vender um item com várias unidades (como poções e sentinelas), o montante continuará selecionado e apenas uma unidade do item será vendida.

Pressionar as teclas O e P ao mesmo tempo deixa de fazer com que a Loja e o placar se sobreponham.

Várias correções de erros e melhorias de desempenho.

Início da temporada ranqueada 2021 de Summoner’s Rift

OCE – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM AEDT

JP – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM JST

KR – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM KST

RU – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM MSK

TR – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM GMT+3

EUNE – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM CET

EUW – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM GMT

BR – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM BRT GMT-3

LAN – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM CST

LAS – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM GMT-3

NA – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM PST

PH – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM PST

SG – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM GMT+8

TW – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM GMT+8

TH – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM GMT+7

VN – 8 de janeiro de 2021 às 4:00 AM GMT+7

CN – 8 de janeiro de 2021 às 04:00 AM GMT+8

Abertura dos tiers Grão-Mestre e Desafiante

Parar tornar a corrida pelo Grão-Mestre e Desafiante mais interessante, a Riot alterou o processo de abertura.

Grão-Mestre e Desafiante continuam limitados a 200 contas por servidores, mas também é preciso ter pelo menos 200 de PdL no Mestre para chegar ao Grão-Mestre e pelo menos 500 de PdL no Grão-Mestre para chegar ao Desafiante. Os tiers não são mais travados no começo da temporada, então a corrida para ser o melhor da região começa logo no primeiro dia.

Ajustes de balanceamento no ARAM

Fortalecimentos da 11.1

Amumu: de -5% de dano causado para Normal

Hecarim: de -10% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Kayle: de -5% de dano causado e +6% de dano sofrido para -5% de dano causado e +3% de dano sofrido

Kha’Zix: de +8% de dano causado e -8% de dano sofrido para +8% de dano causado e -10% de dano sofrido

Kled: de -5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Qiyana: de +10% de dano causado e -10% de dano sofrido para +10% de dano causado e -15% de dano sofrido

Rumble: de Normal para -5% de dano sofrido

Ryze: de +3% de dano causado e +5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Sejuani: de -8% de dano sofrido para +5% de dano causado e -8% de dano sofrido

Shaco: de Normal para +5% de dano causado

Sion: de -8% de dano causado e +8% de dano sofrido para -8% de dano causado e +5% de dano sofrido

Tahm Kench: de -5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Teemo: de -15% de dano causado e +10% de dano sofrido para -10% de dano causado e +10% de dano sofrido

Veigar: de -8% de dano causado e +5% de dano sofrido para -5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Volibear: de Normal para -5% de dano sofrido

Enfraquecimentos da 11.1

Anivia: de -5% de dano sofrido para Normal

Ashe: de -5% de dano causado para -5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Ivern: de Normal para -5% de dano causado

Janna: de +5% de dano sofrido, -10% de cura e -10% de Escudo para -5% de dano causado, +5% de dano sofrido, -10% de cura e -10% de Escudo

Kindred: de +10% de dano causado e -5% de dano sofrido para +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Lucian: de +5% de dano causado para +3% de dano causado

Miss Fortune: de -8% de dano causado e +5% de dano sofrido para -8% de dano causado e +8% de dano sofrido

Pantheon: de +5% de dano causado para Normal

Rek’Sai: de +10% de dano causado e -15% de dano sofrido para +10% de dano causado e -12% de dano sofrido

Rengar: de +5% de dano causado e -10% de dano sofrido para +5% de dano causado e -8% de dano sofrido

Shyvana: de +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para -5% de dano sofrido

Tristana: de +5% de dano causado para Normal

Warwick: de +5% de dano causado e -8% de dano sofrido para +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Yone: de +5% de dano causado e -5% de dano sofrido para +3% de dano causado e -5% de dano sofrido

Yuumi: de +5% de dano causado para +3% de dano causado

Correção de erros e mudanças de qualidade de vida

Cliente do LoL: falhas (ember timer) no Perfil e ao fazer login corrigidas.

Cliente do LoL: melhor estabilidade na Seleção de Campeões, na tela de fim de partida, na tela de Honra e na lista de amigos.

Cliente do LoL: uma falha de memória no painel de emotes foi corrigida.

Cliente do LoL: um erro visual que ocorria ao tentar comprar cromas na Seleção de Campeões foi corrigido.

Cliente do LoL: um erro que travava o editor da página de runas foi corrigido.

Cliente do LoL: uma falha de memória ao completar missões foi corrigida.

Aphelios agora não recebe Mana adicional ao trocar de arma.

O E – Lâmina de Fogo Estelar de Kayle não ativa mais Carga de Mana (Lágrima da Deusa) duas vezes.

Os Tempos de Recarga dos efeitos passivos de Véu da Banshee, Eclipse, Tormenta de Luden e Limiar da Noite agora levam em conta a Aceleração de Item da Caça Ardilosa.

Os Tempos de Recarga de Hemodrenário e Quebrapassos agora levam em conta a Aceleração de Habilidade.

Os ataques básicos de Gnar agora aplicarão os acúmulos do W – Hiperativo corretamente quando a barra de Fúria estiver cheia.

O E – Bolha do Soninho de Zoe agora ativa corretamente o efeito Fogo Coordenado do Mandato Imperial.

O W – Sombra Atormentada de Morgana agora aplica dano adicional corretamente a monstros pequenos da selva.

O Q – Diplomacia Noxiana de Talon agora concede uma Carga de Mana se o Campeão tiver comprado uma Lágrima da Deusa.

O dano de Choque (Muramana) do Q – Disparo Místico fortalecido de Ezreal agora atinge inimigos somente uma vez.

Quando equipado com um Regenerador de Pedra Lunar, Taric agora cura Campeões aliados somente uma vez por ataque ou conjuração de Habilidade em combate.

O E – Conflagração de Brand agora é cancelado corretamente quando inimigos morrem enquanto a Habilidade ainda está sendo conjurada.

O R – Chamado do Deus da Forja do Ornn deixa de entrar em Tempo de Recarga completo se Ornn morrer antes do elemental aparecer.

Novas skins e cromas

Skins

Kled Saqueador

Kalista Saqueadora

Xin Zhao Saqueador

Quinn Vigia

Gragas Vigia

Cromas

Kled Saqueador

Kalista Saqueadora

Xin Zhao Saqueador

Quinn Vigia

Gragas Vigia

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de janeiro.