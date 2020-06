Confira as notas da atualização 10.13 de League of Legends

A palavra-chave da atualização mais recente de League of Legends é equilíbrio

Os alvos da atualização 10.13 são os mesmos de sempre, na intenção de abrir caminho para alguns campeões menos valorizados. Nunu, Gnar e Kog’Maw receberam melhorias, e para Aphelios, Yuumi e Syndra foi o contrário.

Duas das runas mais fortes, Conquistador e Guardião, também ficaram mais fracas. Em comparação às outras runas, elas estavam como pontos fora da curva.

Confira a lista completa de mudanças e notas da atualização 10.13 do LoL.

Campeões

Aphelios

Crescimento do Dano de Ataque base reduzido de 2,2 para 2

Q – Crescendum, o Chakram

A duração do Chakram deixa de ser redefinida em monstros épicos.

Indicadores de alcance da atalaia removidos no modo Espectador.

R – Vigia do Plenilúnio

Dano de Ataque adicional reduzido de 50% para 20%

Cassiopeia

Resistência Mágica base reduzida de 34 para 32

Gnar

E – Salto

Velocidade de Ataque: alterada de 20/30/40/50/60% para 40/45/50/55/60%

Duração da Velocidade de Ataque aumenta de 3s para 4s

Kalista

Crescimento do Dano de Ataque base reduzido de 4 para 3,5

Kog’Maw

Q – Cusparada Cáustica

Multiplicador de Dano aumenta de 0,5 de Poder de Habilidade para 0,7 de Poder de Habilidade

R – Artilharia Viva

Multiplicador aumenta de 0,25 de Poder de Habilidade para 0,35 de Poder de Habilidade

Lucian

Q – Luz Perfurante

Alcance aumenta de 900 para 1000

Nocturne

Correção de erros: corrigido erro que calculava incorretamente a Redução do Tempo de Recarga em Lâminas Sombrias (sempre restituía 1s em vez de 1s ou 2s, dependendo do alvo).

Passiva – Lâminas Sombrias

De “Ataques básicos contra Campeões inimigos reduzem o Tempo de Recarga de Lâminas Sombrias em 2s” para “Ataques básicos contra Campeões inimigos e monstros reduzem o Tempo de Recarga de Lâminas Sombrias em 2s”

Nunu

Q – Consumir

Multiplicador de Dano aumenta de 0,5 de Poder de Habilidade para 0,65 de Poder de Habilidade

Multiplicador de Cura aumenta de 0,7 de Poder de Habilidade para 0,9 de Poder de Habilidade

R – Zero Absoluto

Multiplicador do Escudo alterado: de 0,3/0,4/0,5 de Vida adicional para 0,3/0,4/0,5 de Vida adicional e 1,5 de PdH

Ornn

Passiva – Forja Viva

De “Itens de Vida e Mana construídos em campo concedem 100% dos valores de Vida e Mana” para “Itens de Vida e Mana construídos em campo mantêm seus percentuais anteriores de Vida e Mana” (voltar para a base ainda disponibiliza os atributos integrais dos itens)

Rakan

W – Entrada Triunfal

DANO Base aumenta de 70/120/170/220/270 para 70/125/180/235/290

Ryze

Resistência Mágica base aumenta de 34 para 36

Dano de Ataque base aumenta de 56 para 58

Syndra

Q – Esfera Negra

Custo aumenta de 40/50/60/70/80 mana para 60/65/70/75/80 mana

Vi

Q – Quebra-Cofres

Tempo de Recarga reduzido de 12/11/10/9/8 segundos para 12/10,5/9/7,5/6 segundos

Yorick

R – Louvor das Ilhas

Alcance no qual a Donzela volta para Yorick reduzido de 900 para 600

Yuumi

E – Frenética!

Custo alterado de 100/115/130/145/160 de Mana para 40/45/50/55/60 de Mana (+15% do Mana máximo)

Runas

Conquistador

Acúmulos máximos aumentam de 10 para 12

Força Adaptativa por acúmulo reduzida de 2 a 5 (níveis 1 a 18) para 1,6 a 4,2 (níveis 1 a 18)

Guardião

Escudo reduzido de 80 a 200 para 70 a 150

Items

Dança da Morte

Armazenamento de Dano Pós-mitigação reduzido de 20% para 10% para Campeões de ataque à distância

Seleção de Campeões e testes de Silenciamento

Durante as atualizações 10.13 e 10.14, a Riot vai testar dois novos recursos para tratar do “comportamento prejudicial” na Seleção de Campeões. As primeiras regiões a testar serão a América do Norte e Coreia, e as outras virão depois.

O silenciamento na Seleção de Campeões bloqueia as mensagens do jogador escolhido e o efeito permanece durante a partida.

Por enquanto, a funcionalidade foi implementada apenas para coleta de dados, mas, depois que os testes forem encerrados, a Riot vai usar essas informações para planejar os próximos passos para esse tipo de sistema de penalidade.

Correções de erros e alterações de qualidade de vida

Via notas da atualização 10.13 da Riot.

Atualização dos nomes das skins da linha Mafiosa (Twitch Mafioso, Graves Mafioso, Miss Fortune Mafiosa e Jinx Mafiosa) para Cidade do Crime (Twitch Cidade do Crime, Graves Cidade do Crime, Miss Fortune Cidade do Crime e Jinx Cidade do Crime).

O Q – Dois por Um de Miss Fortune agora aplica corretamente todos os efeitos ao contato, como a runa Pressione o Ataque.

O Q – Dois por Um de Miss Fortune agora concede 2 acúmulos de Conquistador para o alvo primário e nenhum para o alvo secundário, independentemente de a Passiva – Batida do Amor ter sido aplicada ou não.

Texto de Aprimoramento Glacial deixa de fazer referência a alvos atingidos por ataques fortalecidos com o efeito Energizado.

O Q – Cólera Elemental de Qiyana passa a causar dano corretamente mesmo se ela morrer antes da habilidade atingir alguém.

Sylas agora ganha Vida permanente e aumenta de tamanho ao abater alvos com o R – Banquete roubado do Cho’Gath inimigo.

O indicador de execução de R – Pior que a Morte de Urgot deixa de aparecer nas barras de Vida dos inimigos quando a habilidade estiver em Tempo de Recarga.

O efeito negativo do E – Bolha do Soninho de Zoe agora afeta corretamente o Barão, independentemente de onde a habilidade tiver sido conjurada.

O W – Exploradora do Vazio de Kai’Sa agora aplica acúmulos da Passiva – Segunda Pele corretamente no Barão, independentemente de onde a habilidade tiver sido conjurada.

Ao tentar posicionar uma 4ª sentinela, o minimapa indicará corretamente qual das três primeiras sentinelas será substituída.

Os Andarilhos da Névoa do Yorick, as plantas de Zyra e as caixinhas de Shaco agora conseguem ativar Faixa de Fluxo de Mana.

Efeitos de deslocamento (atordoamento, encantos, etc.) em Campeões amedrontados deixam de expirar juntamente com o efeito de Temor.

O W – Trovoada de Malphite deixa de reduzir os acúmulos de Chuva de Lâminas.

Os efeitos visuais de escudo do W – Ira do Titã de Nautilus não serão mais visíveis quando ele entrar na Névoa de Guerra.

Texto do W – Fornalha da Alma de Sion foi corrigido para indicar que o efeito Passivo concede 4 de Vida máxima ao ser ativado.

Texto do E – Ceifar de Fiddlesticks foi corrigido para informar sobre o aumento do custo de Mana.

Causar dano com o Q – Salto Atacante de Jax e mais dois ataques básicos passa a ativar corretamente as runas Ímpeto Gradual e Eletrocutar.

Os ataques fortalecidos do R – Passando Fogo de Twitch agora causam dano corretamente ao Nexus e aos inibidores inimigos, independentemente do alcance ou ângulo.

Armadilhas reveladas agora sofrem o dano adicional correto da Glaive Sombria.

O W – Armadilha Mecânica Yordle de Caitlyn agora fortalece corretamente apenas um ataque básico.

Ataques múltiplos do Passivo ÚNICO do Furacão de Runaan (Fúria do Vento) concedem corretamente ao usuário 1 acúmulo de Conquistador em vez de 1 acúmulo por inimigo atingido.

O Passivo ÚNICO da Lâmina da Fúria de Guinsoo (Fúria de Guinsoo) não será mais ativado no alvo quando o ataque básico do usuário for bloqueado ou destruído.

A página detalhada de um Campeão agora é fechada automaticamente ao voltar para a tela de seleção de partida.

Fluxos de dados melhorados para melhor resposta na tela de honra.

Próximas skins e cromas

Skins

Jarvan IV Curtindo o Verão

Orianna Curtindo o Verão

Taliyah Curtindo o Verão

Syndra Curtindo o Verão

Heimerdinger Curtindo o Verão

Cromas

Orianna Curtindo o Verão

Syndra Curtindo o Verão

Jarvan IV Curtindo o Verão

Taliyah Curtindo o Verão

Heimberdinger Curtindo o Verão

Akali Enfermeira

Kennen Clínico Geral

Cirurgião Shen

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 23 de junho.