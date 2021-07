Confira as notas completas da atualização 11.14 de League of Legends

Um total de 19 campeões — de colossos da rota superior a magos da rota inferior — recebe mudanças na atualização 11.14 de League of Legends.

Os desenvolvedores se dedicaram ao balanceamento nesta atualização, analisando os campeões tanto do ponto de vista competitivo quanto do casual. A atualização, que ficou marcada para um dia depois do comum, inclui grandes mudanças a campeões como Tahm Kench, Irelia e Lillia. Também há fortalecimentos, ajustes e outras pequenas mudanças em outros aspectos do Summoner’s Rift.

Um novo modo de jogo por tempo limitado estreia junto com os Sentinelas da Luz. No Livro Supremo de Ultimates, você terá acesso à ultimate de outro campeão como alternativa a um feitiço de invocador, criando um potencial quase infinito para combos.

Confira as notas completas da atualização 11.14 do LoL.

Campeões

Akali

Q – Golpe dos Cinco Pontos

Imagem via Riot Games

[Removido] Golpe dos Cinco Pontos não pode mais ser conjurada ao avançar com o E – Investida Shuriken

R – Execução Perfeita

Dano base mínimo da reconjuração: de 75/145/215 para 60/130/200

Dano base máximo da reconjuração: de 225/435/645 para 180/390/600

Darius

Imagem via Riot Games

Passiva – Hemorragia

Dano de ataque adicional de Poder de Noxus: de 20 a 205 (níveis um a 18) para 30 a 230 (níveis um a 18)

E – Apreender

Tempo de recarga: de 26/24/22/20/18 segundos para 24/21,5/19/16,5/14 segundos

Dr. Mundo

Imagem via Riot Games

Velocidade de ataque: de 0,67 para 0,72

Passiva – Vai Para Onde Quer

Regeneração de vida: de 2% da vida máxima para 1-2% da vida máxima (níveis um a 18)

Tempo de recarga: de 45-15 (níveis 1/3/6/8/11/13/16) para 60-15 (níveis 1/3/6/8/11/13/16)

Q – Serra Infectada

[Novo] Serra Infectada agora cura em 100% do custo de vida caso acerte um monstro (o mesmo valor ao atingir um campeão inimigo)

E – Traumatismo

[Novo] Monstros pequenos agora são arremessados imediatamente (mesmo se não morrerem)

Dano adicional causado a monstros: de 140% para 200% (dano adicional causado a tropas inalterado: 140%)

Garen

Imagem via Riot Games

Q – Acerto Decisivo

Velocidade de movimento adicional: de 30% para 35%

R – Justiça Demaciana

Dano com base na vida perdida do alvo: de 20/25/30% para 25/30/35%

Graves

Imagem via Riot Games

Dano de ataque: de 66 para 68

Illaoi

Imagem via Riot Games

Velocidade de movimento: de 340 para 350

Irelia

Imagem via Riot Games

Vida: de 580 para 520

Resistência mágica: de 32 para 28

Crescimento de vida: de 95 para 110

Passiva – Fervor Ioniano

Máximo de acúmulos: de cinco para quatro

Velocidade de ataque adicional por acúmulo: de 8/12/16% (níveis 1/7/13) para 7,5/13,75/20% (níveis 1/7/13)

Dano fortalecido: de 15-66 (+25% de DdA adicional) (níveis 1 a 18) a 10-61 (30% de DdA adicional) (níveis 1 a 18)

Q – Surto da Lâmina

Velocidade de avanço: de 1.500 + 100% de velocidade de movimento para 1.400 + 100% de velocidade de movimento

Dano adicional causado a tropas: de 55/75/95/115/135 para 55 (+12 por nível da campeã)

W – Dança Desafiadora

Redução de dano base: de 50% de dano físico para 40-80% de dano físico e 20-40% de dano mágico (níveis 1 a 18)

Dano máximo: de 20/50/80/110/140 (100% de DdA) (80% de PdH) para 30/75/120/165/210 (150% de DdA) (120% de PdH)

E – Dueto Impecável

Tempo de trajetória do projétil: 0,25s (deixa de ser com base na distância)

[Removido] Reconjuração com CG: O E não pode mais ser reconjurado sob efeitos de CG

R – Lâmina da Vanguarda

[Novo] Lâmina da Vanguarda agora reduz o tempo de recarga do Q – Surto da Lâmina em 0,5/1,5/2,5s antes da aplicação de aceleração de habilidade

Ivern

Imagem via Riot Games

E – Semente Engatilhada

Escudo base: de 80/110/140/170/200 para 80/115/150/185/220

Karma

Imagem via Riot Games

Dano de ataque: de 54 para 41

Lillia

Imagem via Riot Games

Regeneração de vida: de nove para 7,5

Armadura: de 20 para 22

Passiva – Ramo Onírico

Dano: de 5% da vida máxima do alvo para 6% da vida máxima do alvo (1,5% a cada 100 de PdH da vida máxima do alvo) (limite de dano contra monstros inalterado)

[Novo] Lillia se cura em 12-140 (12% de PdH) de vida contra campeões e em 18-94 (6% de PdH) de vida contra monstros grandes ao longo da duração do dano de queima (Lillia só pode se curar com um monstro por vez)

Q – Golpes Florescentes

Custo: de 45 de mana para 65 de mana

Máximo de acúmulos de Saltitar: de cinco para quatro

Velocidade de movimento adicional por acúmulo: 7/8/9/10/11 (1% a cada 100 de PdH) ⇒ 3/4/5/6/7 (3% a cada 100 de PdH)

Duração da velocidade de movimento adicional: de cinco segundos para 5,5 segundos

Tempo antes da perda de acúmulo: de um segundo para 1,5 segundo

Tempo de recarga: de quatro segundos para 6/5,5/5/4,5/4 segundos

Dano base: de 30/45/60/75/90 para 35/50/65/80/95

W – Cuidado! Iiip!

Dano: de 70/85/100/115/130 (30% de PdH) para 70/90/110/130/150 (35% de PdH)

E – Semente Espiral

Tempo de recarga: de 12 segundos para 18 segundos

Lentidão: de 25/30/35/40/45% para 40%

Dano base: de 70/90/110/130/150 para 70/95/120/145/170

R – Cadência de Ninar

Multiplicador de dano: de 30% de PdH para 40% de PdH

Duração do sono: de 2/2,5/3s para 1,5/2/2,5s

Lentidão inicial de sonolência: de 25% para 10%

[Removido] Lentidão crescente: A Lentidão de Cadência de Ninar não aumenta mais

Malzahar

Imagem via Riot Games

Vida: de 537 para 510

Q – Chamado do Vazio

Multiplicador de dano: de 65% de PdH para 55% de PdH

Nocturne

Imagem via Riot Games

Passiva – Lâminas Sombrias

[Novo] O dano e cura de Lâminas Sombrias é reduzido em 50% contra tropas

Rek’Sai

Imagem via RIot Games

Q – Ira da Rainha

Dano base: de 20/25/30/35/40 para 21/27/33/39/45

Q – Sondar Presas

Dano base: de 60/90/120/150/180 para 60/95/130/165/200

Seraphine

Imagem via Riot Games

Q – Nota Aguda

Multiplicador de dano: de 40/45/50/55/60% de PdH para 45/50/55/60/65% de PdH

Shaco

Imagem via Riot Games

Vida: de 587 para 560

Velocidade de movimento: de 350 para 345

Tahm Kench

Imagem via Riot Games

Passiva – Um Gosto Adquirido

Dano adicional: de 2,5% da vida máxima para 12-60 (+2,5% da vida adicional) (níveis 1 a 18)

Q – Língua-Chicote

[Novo] Língua-chicote agora causa o dano da Passiva – Um Gosto Adquirido a Campeões inimigos

Cura: de 6/7/8/9/10% da vida perdida para 15/20/25/30/35 (+4/4,5/5/5,5/6% da vida perdida)

W – Mergulho Abissal

[Atualização] Correção de erro: Corrigido um erro que fazia a restituição de tempo de recarga de Mergulho Abissal não escalar com a aceleração de habilidade

Restituição do tempo de recarga e do custo de mana: de 30% para 40%

R – Devorar

Escudo base: de 300/450/600 para 400/500/600

Lentidão autoinduzida por devorar aliado: de 40/25/10% para 30/20/10%

[Atualização] Correção de erro: Tahm Kench não consegue mais Devorar um inimigo sem todos os acúmulos de Um Gosto Adquirido ao sequenciar a habilidade antes dos acúmulos sumirem

Taric

Imagem via Riot Games

Q – Fulgor Estelar

Custo: de 70/75/80/85/90 de mana para 65/70/75/80/85 de mana

E – Deslumbrar

Custo: de 60 de mana para 40 de mana

Xin Zhao

Imagem via Riot Games

W – Vento Vira Relâmpago

Tempo de recarga: de 12/10,5/9/7,5/6 segundos para 12/11/10/9/8 segundos

Ziggs

Imagem via Riot Games

Mana: de 480 para 420

Itens

Couraça do Defunto

Armadura: de 40 para 45

Quebrapassos

Dano de ataque: de 40 para 45

Vida: de 400 para 300

Lentidão do corte obstante: de 90%, decaindo para 40% ao longo de 3s, para 40% ao longo de 3s

Dano de ataque de Assolador de Sonhos (aprimoramento de Ornn): de 50 para 55

Vida de Assolador de Sonhos (aprimoramento de Ornn): de 500 para 400

Lentidão do corte obstante de Assolador de Sonhos (aprimoramento de Ornn): de 90%, decaindo para 40% ao longo de 3s, para 40% ao longo de 3s

Atualizações de Efeitos Visuais

Zilean

Q – Bomba-Relógio: Novos efeitos visuais; efeitos de atordoamento em área de ação agora são identificados mais facilmente

W – Retroceder: Novos efeitos de conjuração

E – Distorção no Tempo: Efeitos visuais mais claros; texturas ajustadas para combinar com as outras mudanças

R – Alteração Temporal: Efeitos visuais modernizados para combinar com as outras mudanças

Zilean do Deserto Shurima: O Q agora tem um efeito sutil de areia

Zilean Lua Sangrenta: Efeito do R ao ressuscitar modernizado para combinar com as outras mudanças

Zilean Frenesi Açucarado: Efeito do R ao ressuscitar modernizado para combinar com as outras mudanças

Lucian

Skin base: Efeitos visuais atualizados em todo o kit

Renekton

PROJETO: Renekton: Erros de efeitos visuais corrigidos

Novo modo de jogo: Livro Supremo de Ultimates

O evento Sentinelas da Luz trouxe um novo modo de jogo exclusivo chamado Livro Supremo de Ultimates. Neste modo, cada jogador pode escolher a ultimate de um campeão diferente para usar no lugar do segundo feitiço de invocador.

Escolha às cegas

O segundo feitiço de invocador é substituído por um feitiço de invocador alternativo que concede acesso à ultimate de outro campeão

Quando a partida começar, você terá 30 segundos para escolher uma entre três ultimates aleatórias, que podem ser dos campeões listados abaixo. Não é possível escolher a ultimate do próprio campeão que você estiver usando e, uma vez escolhida, ela não poderá ser trocada até o fim da partida.

Campeões

Ahri

Amumu

Ashe

Azir

Bardo

Cho’Gath

Ezreal

Fiddlesticks

Gragas

Gwen

Janna

Jarvan IV

Jhin

Karthus

Kayle

Kayn

Kha’Zix

Lee Sin

Lissandra

Lucian

Lulu

Lux

Malzahar

Maokai

Miss Fortune

Mordekaiser

Morgana

Nocturne

Nunu

Olaf

Rell

Rengar

Shen

Skarner

Soraka

Talon

Tryndamere

Xerath

Yone

Zoe

Você pode usar o feitiço de invocador alternativo depois de um tempo de recarga inicial, antes mesmo do nível seis. Ele aumenta nos níveis 11 e 13 e se beneficia de aceleração de feitiço de invocador. Ults que só escalam com DdA agora também escalam com PdH Ults que só escalam com PdH agora também escalam com DdA Ults que só escalam com Vida agora também escalam com DdA e PdH Ults que não escalam com nada continuam da mesma forma

É possível ver os feitiços de invocador alternativos escolhidos por cada pessoa no placar e do lado da barra de Vida. O indicador verde azulado que aparece acima dos campeões mostra que o feitiço de invocador alternativo está fora do tempo de recarga.

O Livro Supremo de Ultimates tem um ritmo acelerado, parecido com o de Todos por Um. Todo mundo começa no nível três e com mais ouro inicial. O ouro e a EXP passiva também aumentam, e parte do ouro das tropas é compartilhado com as pessoas da sua equipe na rota.

Em vez de quatro Dragões Elementais, o modo conta com o antigo dragão do Mordekaiser. Ele surgirá a cada 3 minutos e meio. Cada dragão abatido concede um efeito acumulativo que faz com que os ataques básicos às torres apliquem dano ao longo do tempo, causando uma porcentagem da vida como dano mágico. A Alma concede a habilidade de reviver ao morrer, mas a vida decairá rapidamente. A habilidade tem cinco minutos de tempo de recarga.



Restrições ao bate-papo

A Riot vai implementar algumas mudanças “nos bastidores” para passar as penalidades do LoL para o sistema geral da Riot. O único impacto imediato é uma mudança no funcionamento das restrições de bate-papo, já que o sistema geral da Riot usa restrições com base em tempo.

As novas restrições de chat serão aplicadas com acréscimos de 3 e 7 dias, em vez de 10 e 25 partidas

Correções de erros e mudanças de qualidade de vida

Cliente do LoL: novos jogadores não vão mais ver a notificação de “não foi possível recuperar as configurações do servidor” ao fazerem o primeiro login

Cliente do LoL: uma falha de memória nas dicas flutuantes das maestrias de campeões foi corrigida

Cliente do LoL: bandeiras agora são exibidas nos saguões de grupo

Cliente do LoL: se uma pessoa estiver como espectadora em uma partida personalizada quando o saguão for desfeito, ela deixará de ficar travada em uma tela inicial preta

A Passiva – Pedra do Vazio de Kassadin e a Passiva – Lutador Ligeiro de Fizz voltaram a ignorar colisão com unidades corretamente mesmo depois que os campeões morrem

A animação do E – Espada Ágil de Yasuo agora é reproduzida corretamente em vez de fazer o campeão correr rapidamente

Galio não consegue mais usar o Flash durante a canalização do W – Escudo de Durand se usado ao mesmo tempo que a runa Flashtração Hextec

Os feitiços Golpe Desafiador e Golpe Congelante agora exibem os efeitos visuais corretamente ao serem usados em monstros

Usar o ativo das Correntes de Anathema em um alvo deixa de contar como uma ativação de habilidade

Sylas voltou a conseguir aplicar acúmulos da Passiva – Um Gosto Adquirido em inimigos depois de roubá-la de Tahm Kench

O item Sinal de Sterak não é mais ativado, até enquanto está em tempo de recarga, durante a Passiva – In Gloria Mori de Sion

Os projéteis de cura do Ruptor Divino não interrompem mais animações de ataque

O ícone de efeito negativo da passiva da Máscara Abissal agora é exibido na barra de efeitos do campeão inimigo que foi imobilizado

A compra de uma Pedra da Visão Inspiradora depois uma Sentinela de Controle voltou a poder ser desfeita

Os efeitos sonoros do W – Ripostar de Fiora agora são reproduzidos corretamente ao bloquear dano que não imobiliza (válido para todas as skins)

Os efeitos sonoros de sucesso e de falha do R – Desafio Grandioso de Fiora voltaram a ser reproduzidos corretamente (válido para todas as skins)

Futuras skins e cromas

Skins

Imagem via Riot Games

Vayne Sentinela

Irelia Sentinela

Diana Sentinela

Riven Sentinela

Olaf Sentinela

Pantheon Destruído

Pantheon Ascendente Edição de Prestígio

Cromas

Vayne Sentinela

Irelia Sentinela

Diana Sentinela

Riven Sentinela

Olaf Sentinela

Pantheon Destruído

Karma Destruída

Draven Destruído

Shyvana Destruída

