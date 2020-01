Como vencer o tutorial do Darius, Overwhelming Force em Legends of Runeterra

A maioria dos tutoriais de Legends of Runeterra é auto-explicativa, com exceção da última etapa do tutorial Overwhelming Force.

Overwhelm é uma palavra-chave em Legends of Runeterra (LoR) que causa dano ao Nexus do adversário após os bloqueios. Darius, um campeão da região de Noxus, sobe de nível quando o Nexus adversário fica com 10 ou menos pontos. E ele também tem Overwhelm.

O objetivo do tutorial é utilizar o Darius completamente. Embora existam outras combinações possíveis, o tutorial não permitirá que você avance, a menos que as etapas a seguir sejam seguidas.

Captura de tela via Legends of Runeterra Riot Games

Invoque o Trifarian Hopeful.

Coloque Trifarian Hopeful e Darius no campo de batalha, mas com Tirfarian na primeira posição de ataque e Darius à direita.

Lance o feitiço Might em Trifarian Hopeful.

Lance o feitiço, Whirling Death, em Darius, ele como o aliado e seu bloqueador como quem vai receber o dano.

Pressione attack e observe a carnificina se desenrolar.

Captura de tela via Legends of Runeterra Riot Games

O uso dessas etapas específicas maximiza totalmente a ira de Darius, destruinddo o Nexus do oponente. Qualquer outra combinação de ataques ou feitiços forçará o tutorial a repetir a lição, geralmente causando frustração.

Os tutoriais são uma ótima ferramenta para aprender o básico no beta aberto do LoR, mas não são um requisito. Jogadores que os completarem, no entanto, receberão recompensas adicionais. O lançamento oficial da versão beta aberta do Legends of Runeterra é em 24 de janeiro às 4:00 PM.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de janeiro.