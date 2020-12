Como reembolsar uma compra em Wild Rift

Mesmo os jogadores que odeiam comprar roupas podem se perder no encanto de conseguir novas skins para seus personagens favoritos do Wild Rift. Embora existam muitos vídeos de análises cosméticas online, permitindo que você dê uma boa olhada no que está prestes a comprar, não há cura para o remorso do comprador.

Considerando que também pode haver compras acidentais, a opção de devolver skins ou cosméticos no jogo pode salvar vidas. Os jogadores de League of Legends podem estar familiarizados com a abordagem da Riot para reembolsos, mas os jogos para celulares são maiores do que qualquer jogador de PC pode imaginar e haverá milhões de novos jogadores experimentando Wild Rift pela primeira vez sem um histórico do LoL.

Embora o reembolso também seja simples no Wild Rift, há algumas caixas de seleção que você precisa preencher. Nem todos os itens são elegíveis para reembolso e a primeira coisa que você deve verificar é se o item que deseja devolver é, de fato, reembolsável.

Artigos reembolsáveis Artigos não reembolsáveis Ornamentos Conteúdo de baú e pacotes Campeões Conteúdo ganho Moeda Conteúdo de Moedas Poro Emotes Boosts Retornos Presentes enviados ou recebidos Skins

Se o item que você deseja reembolsar não está na coluna certa, e não é reembolsável, você não poderá devolvê-lo, mesmo que abra um tíquete de suporte com a Riot Games. Os itens de baú não são elegíveis para reembolso, pois isso anularia todo o propósito de abrir baús e pedir sua caixa de espólio de volta após abri-la pode ser considerada uma forma de tentar enganar o sistema.

Como você pode reembolsar uma compra no Wild Rift?

Nos casos em que o item que você deseja devolver é reembolsável, você só precisa verificar seu histórico de compras para reembolsá-lo.

Cada compra elegível terá um botão de reembolso próximo a ela e você pode acessar seu histórico de compras entrando em sua conta através da página de reembolso da Riot.

Haverá momentos em que o botão de reembolso pode não aparecer, mesmo se o item puder ser devolvido. Isso ocorre devido a mais dois critérios.

Você não poderá devolver itens que foram comprados há mais de 14 dias.

O item que você gostaria de devolver nunca deve ter sido usado, mesmo se você usá-lo depois de perder a elegibilidade para reembolso.

O sistema de reembolso sempre devolverá a mesma quantia que você pagou pelo item. Isso significa que se você comprasse um cosmético no jogo quando estivesse à venda e tentasse devolvê-lo quando seu preço subir, você receberá o reembolso do valor com desconto que pagou originalmente.

Você pode reembolsar as compras de Wild Core no Wild Rift?

Wild Cores são a moeda do jogo Wild Rift que os jogadores podem comprar com dinheiro real. É o equivalente em Wild Rift dos Riot Points no LoL e reembolsá-los não é tão fácil quanto devolver itens cosméticos.

Wild Rift está disponível em dispositivos Android e iOS. Isso significa que todas as compras dentro do aplicativo devem passar pela Google Play Store ou pela App Store da Apple. Não há como comprar os Wild Cores diretamente da Riot e isso faz com que todos os reembolsos de Wild Core passem pelo Google ou pela Apple, dependendo da plataforma em que você joga.

Se você já gastou algum dos Wild Cores que está tentando reembolsar, o saldo do Wild Core da sua conta pode ficar negativo. Isso o impedirá de jogar e você precisará enviar um tíquete de suporte à Riot para obter ajuda adicional.

Imagem via Apple

Para solicitar reembolsos em dispositivos Apple, você precisará:

Acesse reportaproblem.apple.com.

Faça login com seu ID Apple e senha.

Você poderá ver as compras recentes no aplicativo que fez e deverá procurar um botão que diz “Informar” ou “Informar um problema” ao lado da compra que deseja restituição. Se você não consegue ver esses botões ao lado de sua compra, isso significa que pode não ser elegível para um reembolso. Você ainda pode abrir um tíquete de suporte e apresentar seu caso, mas as chances de obter um reembolso por uma compra inelegível serão menores.

Siga as instruções na página para escolher o motivo pelo qual deseja um reembolso e envie sua solicitação. Sua solicitação será analisada pela Apple, e você receberá um e-mail informando sobre o resultado.



O Google lida com seus reembolsos um pouco melhor do que a Apple. A política de 48 horas do Google permite que os usuários reembolsem suas compras com o mínimo de aborrecimento. Sua solicitação ainda será analisada, mas normalmente leva cerca de 15 minutos. Se você gastar os Wild Cores que está tentando reembolsar, sua solicitação pode ser negada.

Se sua solicitação de reembolso ainda for aceita mesmo depois de gastar parte dele, o saldo de Wild Core de sua conta pode ficar negativo. Isso pode impedir você de jogar o jogo e você precisará enviar um tíquete diretamente para que sua conta seja revista.

Imagem via Google

Veja como você pode reembolsar compras em dispositivos Android:

Navegue até a página da conta da Google Play Store.

Escolha “Histórico de pedido”.

Localize o pedido que deseja devolver e selecione “Solicitar um reembolso” ou “Informar um problema”. Se você não vir essas duas opções, significa que a compra que deseja devolver não é reembolsável.

Escolha a opção que melhor descreve sua situação e preencha o formulário para enviar sua solicitação de reembolso ao Google.

Alternativamente, você também pode abrir o aplicativo Google Play Store e clicar nas três linhas no canto superior esquerdo. Navegue até “Conta” no menu lateral e escolha “Histórico de compras”. Todas as suas compras anteriores devem aparecer aqui e você também pode solicitar reembolsos por meio desta página. A opção de solicitar um reembolso às vezes pode aparecer como “Informar um problema”, que é basicamente a mesma coisa.

Se estiver tentando reembolsar compras que possam ser consideradas atividades suspeitas, você também pode considerar iniciar um processo de estorno por meio de seu banco. Recomendamos fazer isso apenas nos casos em que o Google, a Apple e até mesmo a Riot não ajudem você.

Iniciar um estorno por meio de seu banco pode trazer seu dinheiro de volta, mas sua conta no Wild Rift também será suspensa no processo. A Riot é conhecida por tomar medidas rígidas contra usuários que solicitam estornos e restringir contas até que o proprietário devolva o valor cobrado.

Este método é geralmente recomendado para pais com filhos que se tornaram desonestos com cartões de crédito registrados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de dezembro.