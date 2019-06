Como jogar Teamfight Tactics, o combate automático de League of Legends

Agora a Riot Games tem seu próprio jogo de combate automático inspirado no Auto Chess, chamado Teamfight Tactics. Ele foi adicionado no cliente de League of Legends como um novo modo, em vez de um título à parte, e os jogadores com acesso ao PBE, o servidor de testes do LoL, já podem jogar.

Mas o anúncio e o lançamento de Teamfight Tactics podem parecer vindos do nada para alguns jogadores de LoL, especialmente aqueles que não sabem muito bem o que é um jogo de combate automático. O novo título da Riot é um ótimo ponto de partida.

Aqui vai um resumão das mecânicas principais do jogo.

Como funciona Teamfight Tactics

Em Teamfight Tactics, oito jogadores se enfrentam em várias rodadas um-contra-um. Eles escolhem campeões de League of Legends, entre cinco opções que mudam toda rodada, e colocam os campeões em seu lado da mesa para enfrentar um oponente. Em cada rodada, você é teletransportado para a mesa de um oponente ou o oponente é levado para a sua. Os campeões então se enfrentam automaticamente.

Você pode colocar campeões na reserva se tiver mais do que a capacidade do seu lado da mesa.

O vencedor de cada rodada causa dano ao tático do oponente, uma Pequena Lenda. Cada uma delas tem 100 de vida, e só leva dano se perder a rodada. Quanto mais alto for o nível dos campeões do lado vencedor da mesa, mais dano é causado à Pequena Lenda. Como sempre, atingir zero pontos de vida faz com que você perca o jogo.

Campeões

Teamfight Tactics tem 50 campeões de League of Legends. Eles usam seus ataques automáticos e uma habilidade única para causar dano, e se movem de formas diferentes pela mesa.

Cada um tem uma Origem e pertence a uma Classe. Combinar heróis diferentes com as mesmas Origens ou Classes na sua mesa ativa efeitos especiais, conhecidos como sinergias, que concedem certos bônus no início das lutas. Combinar heróis com as mesmas Origens e Classes é uma das formas de ter uma mesa forte e vencer em Teamfight Tactics.

Rodadas

As rodadas de Teamfight Tactics podem ser divididas em três fases.

A primeira é a fase de recrutamento, em que os jogadores selecionam seus campeões entre as opções. É possível atualizar as opções gastando ouro, melhorar um campeão se tiver três cópias dele, e colocar campeões na mesa.

A segunda é a fase de batalha. Os jogadores não têm controle sobre o que acontece nessa fase, e os campeões batalham automaticamente uns contra os outros. A batalha termina quando um jogador perder todos os seus campeões.

A terceira e última fase é a espera. Os jogadores que já terminaram suas batalhas esperam até que os combates de outros jogadores terminem. Depois disso, a fase de recrutamento começa novamente, em outra rodada.

É possível comprar e vender campeões em qualquer uma das fases, mas só é possível mover e melhorar os campeões na fase de recrutamento.

Nível

Todo jogador tem um nível de Pequena Lenda. Quanto mais alto for seu nível, mais campeões você pode colocar na mesa e mais alto o nível deles na fase de recrutamento. Você ganha um pouquinho de experiência depois de cada rodada, e pode comprar quatro pontos de experiência com quatro de ouro.

Ouro e Juros

Ouro é um dos recursos usados em Teamfight Tactics para adicionar novos campeões ou comprar pontos de experiência. É possível conseguir ouro jgoando, conseguindo sequências de vitórias ou derrotas, ou através dos juros.

É possível ganhar ouro adicional toda rodada, uma porcentagem da quantidade que você tiver, como juros. Você ganha 10% do ouro que tiver depois de a batalha terminar, mas antes de receber o ouro daquela fase. O número é sempre arredondado pra baixo, então, se você tiver 9 de ouro, você não ganha nada, e se tiver 10 de ouro, ganha 1. Há um limite de 5 de ouro a ser ganho por juros, o que significa que é inútil tentar juntar 60 ou mais de ouro no fim da batalha com esse objetivo.

Itens

Os jogadores podem equipar seus campeões com até três itens, que eles podem encontrar derrotando monstros nas rodadas neutras. Os itens podem ser combinados para formar itens mais fortes e combos destruidores.

Quando um item for equipado a um campeão, o único jeito de removê-lo é vender o campeão. Assim, o jogador fica com o item e pode usá-lo em outro personagem.

Rodadas de escolha alternada

A particularidade de Teamfight Tactics no gênero de combate automático está nas rodadas de escolha alternada. Aparecem vários campeões com itens pré-equipados, e os jogadores com menos vida escolhem antes. Você pode usar essa rodada para escolher um item ou campeão que quer muito, ou só impedir uma escolha forte de um oponente.

Como baixar Teamfight Tactics

O jogo é um modo dentro de League of Legends. Você precisa baixar o LoL antes e depois selecionar Teamfight Tactics nos modos de jogo.

No momento, Teamfight Tactics só está disponível para os jogadores com acesso ao servidor de testes, o PBE. A Riot planeja lançar para todos os jogadores de LoL na atualização 9.13 em 25 de junho.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 19 de junho.