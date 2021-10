O Bolão do Mundial voltou.

Nesta edição do Campeonato Mundial de League of Legends, a Riot implementou melhorias ao Bolão, mudando um pouco a fórmula que conhecemos bem ao longo dos últimos anos.

Como sempre, você vai poder apostar nos vencedores e perdedores, prever o resultado de cada partida, ganhar pontos e prêmios no Bolão do Mundial 2021. Mas agora tem mais. Foram adicionadas duas novas mecânicas, chamadas Bola de Cristal e A Moeda.

Confira como jogar o Bolão do Mundial 2021.

Bola de Cristal

Com a Bola de Cristal, você pode tentar prever o campeão do Mundial 2021 antes do início do evento — o maior “eu avisei” de todos. Se o vencedor estiver correto no final do campeonato, você ganha mais 20 pontos, o que pode fazer uma bela diferença na sua classificação global.

A opção estará disponível por 10 dias até o início da fase de entrada, então você terá a oportunidade de selecionar o vencedor até as 3h BRT da data limite de 5 de outubro.

Fase de Grupos

Quando a fase de entrada tiver sido decidida, você terá apenas 24 horas para finalizar sua seleção da fase de grupos. Se estiver acreditando nas chances da Team Liquid, por exemplo, é só arrastar o nome da equipe para o primeiro lugar do grupo. E, se não estiver confiando na Rogue, pode arrastar para o último lugar do grupo.

O tempo disponível para planejar as escolhas da fase de grupos será mais curto neste ano, pois o evento está mais condensado. Você terá das 3h BRT de 10 de outubro às 3h BRT de 11 de outubro para finalizar sua seleção.

Fase Eliminatória

Quando a fase de grupos tiver terminado e os oito times da fase eliminatória forem definidos, você poderá apostar nos vencedores das partidas de cada etapa.

Quartas-de-final: das 3h BRT de 20 de outubro às 3h BRT de 22 de outubro

Semifinais: das 3h BRT de 27 de outubro às 3h BRT de 30 de outubro

Final: das 3h BRT de 2 de novembro às 3h BRT de 6 de novembro

A Moeda

A Moeda é para aqueles que estão ocupados demais ou esquecem de deixar suas previsões. Se você perder a data-limite das suas escolhas, A Moeda fará isso por você. Ela faz seleções aleatórias em seu nome e preenche os espaços que faltavam. Mas A Moeda provavelmente não fará escolhas melhores que você mesmo faria e dá menos pontos.

Pontuação

Bola de Cristal: Você recebe 20 pontos se previr corretamente o vencedor do Mundial antes do início do campeonato

Fase de grupos: Você ganha dois pontos por prever corretamente os times classificados para a fase eliminatória, mais três pontos se eles estiverem na ordem correta, dois pontos por escolher corretamente o terceiro e o quarto colocados e mais dois pontos por colocar todo o grupo na ordem correta, somando 16 pontos

Fase eliminatória: Você ganha cinco pontos a cada escolha correta nas quartas-de-final, 10 pontos a cada escolha correta das semifinais e 20 pontos pela final

A Moeda: Se A Moeda escolher corretamente em seu nome, você ganha “alguns” pontos a menos que ganharia se tivesse feito as escolhas você mesmo, segundo a Riot

Prêmios

Você ganha pontos e prêmios por participar do Bolão do Mundial deste ano através de missões no jogo.

Bolão da Bola de Cristal (de 25 de setembro a 5 de outubro)

Confirme suas escolhas da Bola de Cristal

Recompensa: 300 EA

Bolão da Fase de Grupos (de 10 a 11 de outubro)

Confirme suas escolhas da Fase de Grupos

Recompensa: 500 EA

Bolão da Fase Eliminatória (de 20 de outubro a 6 de novembro)

Confirme suas escolhas para qualquer etapa da Fase Eliminatória

Recompensa: 1.000 EA + Chave e Baú Hextec

Profissional de Bolão (7 de novembro)

Tier C: faça pelo menos 18 pontos no Bolão

Recompensa: Cápsula Esports

Tier B: faça pelo menos 34 pontos no Bolão

Recompensa: Cápsula Esports + Ícone de Invocador

Tier A: faça pelo menos 50 pontos no Bolão

Recompensa: 3 Cápsulas Esports + Ícone de Invocador + 100 EA

Tier S: faça pelo menos 66 pontos no Bolão

Recompensa: 3 Cápsulas Esports + Ícone de Invocador + Cápsula Recompensas do Mundial

Se você escolher corretamente todos os vencedores de todas as partidas no Mundial, pode ganhar o máximo de 124 pontos e um cache especial de Escolha Perfeita. No ano passado, só 11 dos mais de oito milhões de jogadores conseguiram esse feito.

Escolha Perfeita

Pulsefire Ezreal

Udyr Guardião Espiritual

DJ Sona

Lux Elementalista

Miss Fortune Vingadora Exocósmica

Seraphine K/DA ALL OUT

Para conseguir essa recompensa, sua conta precisa ter, no mínimo, o nível 20.

Clique aqui para participar do Bolão do Mundial 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de setembro.