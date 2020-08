Como jogar de Yone, o mais novo campeão do LoL

Yone, o Inesquecível , é o mais novo campeão de League of Legends.

Semelhante a seu irmão Yasuo, o Imperdoável, Yone tem como objetivo cortar qualquer campeão da linha de frente e punir alvos da retaguarda que dão mole. Os jogadores que desejam experimentar outro duelista de mobilidade podem tentar adicionar Yone ao seu repertório.

Aqui está tudo o que você precisa saber para jogar de Yone da melhor forma.

Runas e habilidades

Conquistador é a que melhor sinergiza com Yone. Na maioria dos combates você terá trocas prolongadas contra seu oponente, a quantidade de dano extra que o Conquistador pode oferecer junto com sua porcentagem de cura pode te ajudar a ficar em pé de igualdade ou atá superar seu adversário. Dependendo da partida e do seu estilo de jogo, no entanto, existem algumas outras opções que você pode considerar para tornar a partida mais favorável.

Agilidade nos Pés é outra runa baseada em precisão que você pode usar se sentir que será derrotado pela maioria dos campeões de longo alcance na rota. Agilidade nos Pés concede uma sobrevivência extra de vez em quando e uma explosão de velocidade de movimento para lhe dar uma chance de trocar de volta contra seus oponentes de longo alcance.

Se você sabe que vai enfrentar um oponente com mais vida onde não pode ficar em trocas prolongadas, Aperto dos Mortos-Vivos é uma alternativa justa ao Conquistador. Quando você está na rota com o Aperto, você pode preparar a runa com ataques básicos às tropas. Então, quando estiver pronta, você pode correr até o oponente com seu terceiro Q e atingi-lo para drenar a vida dele e aumentar a sua.

Aqui estão todas as habilidades de Yone:

Passiva: Estilo do Caçador

Semelhante a Yasuo, Yone ganha duas vezes mais chance de acerto crítico de qualquer outra fonte. Mas o dano causado por ataques críticos é ligeiramente reduzido em comparação com outros campeões.

Há também um segundo componente no Estilo do Caçador. Yone alterna ataques básicos entre sua Espada de Aço e sua Espada Azakana. O primeiro ataque de Yone com sua Espada de Aço é um ataque básico normal, enquanto todos os outros ataques básicos com a Espada Azakana são divididos igualmente entre dano mágico e físico. Isso permite que Yone ignore potencialmente partes da armadura dos inimigos.

Q: Aço Mortal

Muito parecido com seu irmão, o Q de Yone o vê golpear sua espada para frente, causando dano físico puro e ativando efeitos ao acertar. Tem um componente de acúmulo ao longo de três estágios. Cada vez que Yone atinge seu Q em qualquer inimigo, ele ganha um acúmulo de Tempestade Crescente. Assim que Yone chega a três acúmulos, em vez de golpear com sua espada, Yone avança com uma rajada de vento, atingindo todos na área e arremessando todos os afetados.

A melhor maneira de usar Aço Mortal antes de qualquer grande luta é prepará-la duas vezes contra tropas ou monstros da selva. Desta forma, quando você lutar contra seus inimigos, você pode iniciar cada luta com um arremesso, o que permitirá que você acerte uma combinação de suas habilidades mais facilmente.

Quer você esteja jogando com ou contra Yone, é importante saber que com o terceiro golpe de Aço Mortal, a caixa de seleção da rajada de vento se estende um pouco além de Yone.

Como a habilidade tem um tempo de lançamento, você pode usar flash no meio do lançamento para aumentar seu alcance e surpreender seu oponente para eliminá-lo. Tanto os primeiros dois Qs quanto o terceiro Q podem ser disparados com flash para estender seu alcance.

W: Fenda Espiritual

Usando sua Espada Azakana, Yone corta em forma de cone, causando partes iguais de dano mágico e físico como sua passiva e ultimate. Fenda Espiritual também tem um componente extra de dano com base na vida máxima do inimigo, o que significa que causa mais dano a alvos com vida mais alta. Se Fenda Espiritual atingir um inimigo com sucesso, Yone ganha um escudo temporário por um segundo e meio. A quantidade de escudo é aumentado com base em quantos campeões inimigos você acerta com sua Fenda Espiritual.

Comparável ao Q de Yone, Fenda Espiritual pode ser usado com flash. O clipe anterior mostra um exemplo de um flash-W seguido por um W-flash. O flash-W é muito mais lento, o que dá tempo para seus oponentes reagirem adequadamente. Usar o W-flash é muito mais rápido e seu oponente não tem tempo de reagir. Eles só podem evitar se preverem.

E: Desatar da Alma

Yone deixa seu corpo original para trás por cinco segundos e temporariamente avança com sua alma. Qualquer dano causado pelo clone da alma de Yone será armazenado até que ele retorne ao corpo. Quando Yone retorna ao seu corpo, ele detona uma parte do dano armazenado que será repetido como dano verdadeiro. Quanto mais tempo a alma de Yone fica desatada, mais velocidade de movimento bônus ele ganha com o tempo. Yone pode cancelar seu Desatar da Alma a qualquer momento para retornar ao seu corpo mais cedo.

O E de Yone pode servir como uma ferramenta para facilitar a chance de mergulhar em torres devido à sua capacidade de retorno. Mas ao usar isso para mergulhar em torres, o retorno não desativa os tiros da torre no meio do uso, então você precisará sair do alcance mais cedo do que outras habilidades de natureza semelhante. Uma grande fraqueza dessa habilidade é que, embora você retorne ao seu corpo após o término da duração, se o time inimigo conseguir causar controle de grupo adequadamente, você não poderá retornar ao seu corpo até que esteja livre. Isso o torna vulnerável a ser atacado durante essa janela.

R: Destino Selado

Depois de tirar um momento para lançar, Yone teleporta-se na direção desejada. Quaisquer inimigos atingidos são arrastados com Yone até a distância máxima, atordoados e arremessados no final do teleporte. Como um flash de longo alcance, você pode usar isso para iniciar uma luta de longe ou guardar como finalizador depois que seu oponente usar suas ferramentas de fuga. Semelhante à sua passiva e W, o componente de dano de Destino Selado é igualmente físico e mágico.

Mas, ao contrário de seu Q e W, é impossível usar o flash para aumentar o alcance do seu Destino Selado.

Já que o Destino Selado não tem alvo, ele pode ser usado como uma maneira de fugir em um último esforço de sobrevivência.

Opções de itens

Embora o kit de Yone incentive itens de ataque críticos, há também uma importância oculta na velocidade de ataque. Se você estiver na frente, uma compra antecipada de Grevas do Berserker tem muito valor. Eles dão a você mais velocidade de movimento para conduzir e alcançar os inimigos e diminuem o tempo de recarga em seu Q e W, uma vez que o tempo de recarga deles é reduzido pela velocidade de ataque e não pela redução do recarga. Eles também permitem que você faça ataques básicos com mais frequência, o que, por sua vez, dá a você mais oportunidades de alternar entre sua Espada de Aço e sua Espada Azakana. Com mais chances de trocar entre suas espadas, mais você poderá ignorar as resistências inimigas naturalmente. Tudo isso junto cria oportunidades para Yone duelar com os inimigos com mais eficiência e persegui-los.

Em termos de itens de ataque crítico, Gume do Infinito é a escolha mais padrão que você deve comprar o mais rápido possível. Depois disso, qualquer item baseado em Zelo deve ser sua segunda escolha. Dançarina Fantasma é boa se você quiser sobreviver a mais danos de explosão, enquanto a Faca de Statikk oferece estatísticas mais ofensivas e melhor limpeza de ondas.

Depois de atingir uma taxa de acerto crítico de 100 por cento com dois itens, você pode ajustar sua construção com base no estado do jogo. Se a equipe inimiga tiver muita armadura, construir um item baseado no Último Sussurro ajudará a melhorar seus danos. Se houver muitos causadores de dano mágico no time inimigo, um Limite da Razão lhe dará resistências extras e sustentação contra eles. Se o inimigo tiver várias fontes de controle de grupo, a Cimitarra Mercurial negará esse problema e permitirá que você remova a única fraqueza do seu E.

Otimizando fase de rotas, meio do jogo e lutas de equipe no final do jogo

Para ser eficiente na rota com Yone, você precisa entender se você ou seu oponente estão na frente em qualquer momento. Se você estiver à frente, pode ficar a frente das suas tropas para minar o farm e a experiência de seu oponente. Se você estiver atrás, você precisa usar sua vida como um recurso para obter ouro das tropas até atingir seus picos de poder com itens e se tornar mais forte que seu oponente.

Durante o meio do jogo, você precisa descobrir qual parte do time inimigo está à frente: seus carregadores ou sua linha de frente. Se os carregadores estiverem na frente, mergulhar para negar sua presença em lutas de equipe ajudará seu time a ter sucesso. Se os tanques estão na frente, jogar uma luta mais tradicional da frente para trás com seu time permitirá que você destrua a linha de frente antes de ir para a linha de trás.

Para o final do jogo, uma vez que você tenha itens suficientes, você pode simplesmente mergulhar além da linha de frente e cortar os carregadores, não importa o quão fortes eles estejam. Contanto que você consiga acertar o primeiro controle de grupo com seu terceiro Q ou R, é difícil para um carregador frágil sair por cima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de agosto.