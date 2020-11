Como jogar de Twitch PdH em League of Legends

League of Legends entrou em sua pré-temporada, trazendo com ela um sistema de itens totalmente novo.

Com as normas convencionais sendo alteradas no jogo, jogadores de todos os níveis de habilidade dedicaram esse tempo na pré-temporada para experimentar novas estratégias e pesquisar quais táticas podem quebrar o meta. De todas as estratégias para atrair mais atenção, o Twitch de PdH virou muitas cabeças, incluindo o jogador profissional Sneaky. Isso se deve à atualização de pré-temporada que também dá ao Twitch novos multiplicadores de PdH em sua passiva, Contaminar (E), e até mesmo a lentidão em seu Tonel de Veneno (W).

Aqui está tudo o que você precisa saber para jogar bem de Twitch de PdH.

Runas, caminho de item e ordem de habilidade

De todas as runas principais, Ritmo Fatal é a vital que ajuda a habilitar o Twitch PdH. Semelhante a sua variante de DdA, o Twitch PdH depende da velocidade de ataque para aumentar seu dano, pois ele pode acumular sua passiva mais rápido com mais ataques automáticos. A única vez em que você pode querer considerar a troca para uma runa principal diferente é escolhendo o Agilidade nos Pés se estiver enfrentando campeões com muito poke na rota inferior, como Caitlyn, Ezreal, Lux, Xerath ou Zyra. A sustentação extra que Agilidade nos Pés fornece permite que você contorne a fase de rota que, de outra forma, o atormentaria.

Enquanto um campeão, em geral, quer fazer seu item Mítico antes de qualquer item lendário, o Twitch PdH quebra essa convenção ao se concentrar em comprar o Dente de Na’shor primeiro. Isso ocorre porque a velocidade de ataque é um atributo importante para Twitch nos estágios iniciais do jogo e o Dente de Na’shor fornece velocidade de ataque e PdH de maneira eficiente, além de fornecer uma poderosa passiva ao acertar que concede dano bônus.

Depois de completar o Dente de Na’shor, fazer o Colhedor Noturno como seu Mítico ajudará a amplificar sua eficácia, já que você vai querer mover-se com o times rapidamente enquanto reduz o tempo de recarga de Contaminar, sua principal fonte de dano. Depois de concluir o Colhedor Noturno, o Capuz da Morte de Rabadon amplificará seu dano em uma quantidade tremenda, desde o dano real em sua passiva até seu dano mágico bônus em Contaminar.

Depois de atingir o pico de poder de três itens, os itens finais que você comprar podem ser decididos com base no estado atual de cada jogo em que você estiver. Se o time inimigo estiver cheio de campeões de explosão, a Ampulheta de Zhonya o ajudará a sobreviver contra danos poderosos se você estiver sendo focado. Ao enfrentar a ameaça de múltiplo controle de grupo ou iniciações do time inimigo, você pode pegar um Véu de Banshee para lhe dar uma vida extra se você for acidentalmente atingido por habilidades letais.

Se você se sentir relativamente seguro contra a equipe inimiga e quiser mais danos, Perdição de Lich sinergiza com seu padrão de jogo de “explosão furtiva” enquanto fornece mais velocidade de movimento para encontrar oponentes desavisados.

Semelhante ao Twitch DdA, você deseja maximizar o Contaminar primeiro, pois é sua principal fonte de danos. Depois de maximizar o Contaminar, você vai querer gastar seus pontos no Emboscada (Q). Expandir a duração da Furtividade e aumentar a velocidade de movimento são benéficos para o Twitch.

O início, meio e fim de jogo em comparação com Twitch DdA

Na fase inicial de rotas, seus pontos fortes e fracos são idênticos ao Twitch DdA. Seu objetivo na fase de rotas é apenas sobreviver, porque a maioria dos outros atiradores atropelam Twitch nos estágios iniciais do jogo. Já que você frequentemente será empurrado para sua torre, praticar como atingir o último golpe sob sua torre com sua passiva e Contaminar ajudará a lhe dar ouro e últimos golpes que você perderia.

Depois de entrar no meio do jogo, seu estilo de jogo muda de atirador para assassino. Frequentemente, você usará sua furtividade de Emboscada para encontrar oponentes solitários e atingir seis acúmulos de sua Passiva com ataques automáticos e Tonel de Veneno rapidamente. Assim que qualquer um de seus alvos atingir os acúmulos máximos da passiva de Twitch, acabe com eles com Contaminar. Enquanto o Twitch DdA procura oportunidades para causar um fluxo constante de danos contra equipes agrupadas, o Twitch PdH visa fazer rajadas rápidas em uma sucessão curta e repetida para obter reinicializações constantes de Emboscada.

No final do jogo, ao rondar, estar atento aos pontos populares de Sentinelas de Controle é fundamental para o seu sucesso. Se você pisar em uma sentinela de controle, seus oponentes podem rapidamente caçá-lo e virar o jogo contra você com controle de grupo e explodi-lo, tornando-o um fator irrelevante.

Um último aspecto importante sobre como jogar de Twitch PdH é que você é mais dependente de mana devido ao dano de Contaminar ao invés de destruir oponentes com ataques automáticos e ataques críticos. Se você gastar seu mana sem pensar muito, pode acabar sem ela em momentos importantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 16 de novembro.