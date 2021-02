Como jogar contra Ashe em League of Legends

Use esses truques para acabar com o domínio da Arqueira do Gelo na rota inferior.

Ashe é uma das campeãs de rota mais populares de League of Legends. Seu kit simplista permite que ela forneça bastante visão, lentidão e danos para sua equipe.

Ela é uma das campeãs mais antigas do LoL e manteve suas habilidades essenciais após todos esses anos, mostrando o quão bem-sucedida ela é com mudanças mínimas. Embora ela possa carregar jogos com seus ataques de área de efeito (AoE) repetidos ​​e de alta velocidade, ela tem muitas opções possibilidades de contra-ataque e itens para ajudar a mantê-la sob controle.

Aqui estão as melhores opções de contra-ataque para vencer Ashe na rota inferior.

Estratégia geral

Ashe tem um estilo de jogo previsível, que você pode usar a seu favor. Ela usa Rajada (W) para limpar as ondas e para cutucar. Você pode ficar atrás de sua onda de tropas para evitar essa habilidade, pois ela para no primeiro alvo. No início, ele tem um longo tempo de recarga, então use essa janela como um sinal verde para trocar ataques.

Sua outra ferramenta de troca é o Concentração (Q), que ela precisa acumular para ganhar um aumento na velocidade de ataque e dividir suas flechas em várias flechas menores causando menos dano. O Olhar do Falcão (E) de Ashe permite que ela explore o mapa por cinco segundos em um longo tempo de recarga, o que pode salvá-la de emboscadas indesejadas.

Assim que Ashe atingir o nível seis, ela terá acesso a uma ferramenta de iniciação em sua Flecha de Cristal Encantada (R), uma ultimate global que causa dano e atordoa com base na distância percorrida. Inimigos próximos sofrerão metade do dano, então isso pode ser mortal durante a fase de rotas, quando a vida não é alta. Se você foi cutucado o bastante, ela pode iniciar com sua ultimate e acabar contigo ainda mais enquanto você está preso no controle da grupo. É importante manter isso em mente e procurar por sua animação de ultimate para ter tempo suficiente para se esquivar.

Campeões

Jhin

Imagem via Riot Games

Jhin é um dos melhores atiradores no jogo atualmente e pode responder Ashe perfeitamente com suas habilidades de baixo alcance e explosão.

No início, seu objetivo deve ser ficar atrás das ondas e diminuir a vida de tropas perto de Ashe para ajudá-lo a aumentar o dano da cutucada com Granada Dançante (Q). Além disso, você deve tentar usar seu quarto tiro da passiva para liberar uma grande explosão de dano em Ashe a cada dois segundos. Isso deve ser feito enquanto sua Rajada está em espera para evitar ser cutucado enquanto você tenta trocar com ela.

Ao repetir esses padrões de troca, você deve ser capaz de derrubá-la e afastá-la de tropas. Se ela estiver com a vida baixa o suficiente, você pode seguir com Florescer Mortal (W) para preparar um abate. Assim que chegar ao nível seis, você terá acesso à sua ultimate, mas tome cuidado, pois seu posicionamento será previsível e Ashe pode impedi-lo de disparar seus tiros com sua ultimate facilmente.

Conforme o jogo avança, você será muito mais forte se tiver jogado a fase de rotas conforme descrito, já que deve ter uma vantagem de tropas. Nas lutas de equipe, tente atingir seus alvos mais próximos, mas se você ver Ashe mal posicionada, tente acertar um Florescer Mortal ou sua ultimate para que seus colegas de equipe possam abatê-la.

Kai’Sa

Imagem via Riot Games

Kai’Sa se beneficiou significativamente com o retrabalho de itens da pré-temporada. Ela é uma ótima resposta ao plano de jogo de Ashe, já que ela pode causar muito dano de longe ou mergulhar para liberar sua explosão e impedir Ashe de causar qualquer dano.

Durante a fase de rota, você deve esperar que Ashe jogue sua Rajada antes de se aproximar e trocar com sua passiva e Chuva Icathiana (Q). Fique de olho nos acúmulos de Concentração de Ashe, pois ela pode persegui-la facilmente se você não tomar cuidado. Como resultado, você também deve se adaptar aos suportes e fazer pequenas trocas quando estiver fora de perigo.

Assim que chegar ao nível seis, você terá acesso ao Instinto Assassino (R), que a ajudará a mergulhar se Ashe tiver sido atingida recentemente por uma das habilidades de seu aliado. Esta é a sua chave para punir Ashe, especialmente se ela não tiver flash. Ela não tem muito dano sem itens em comparação com você, que tem várias fontes de dano. Como resultado, você pode mergulhar e matá-la repetidamente e fazer o jogo ficar fora de controle. Com uma pequena vantagem inicial, você pode atingir os limites de suas habilidades para subir de nível muito mais rápido e se tornar o jogador mais forte do jogo.

Comparada com Ashe, você escala muito melhor já que você tem uma mistura de danos e não tem problemas em lidar com tanques que têm muita armadura ou resistência mágica. Além disso, você pode facilmente alcançar Ashe na linha de fundo em lutas de equipe para matá-la antes que ela tenha um segundo para causar dano à sua equipe. Depois, você pode fugir com seu Sobrecarga (E) e se reagrupar com sua equipe para acabar com os oponentes restantes.

Twitch

Imagem via Riot Games

Twitch é uma das escolhas de atirador assassino mais surpreendentes para lidar com Ashe. Ao contrário de Kai’Sa e Jhin que querem ter pequenas trocas explosivas antes de recuar, Twitch entra e mata Ashe no tempo de recarga. Você não tem ferramentas para se proteger, então sua tática durante a fase de rotas é usar sua Emboscada (Q) sempre que possível para ficar invisível e detonar Ashe na esperança de matá-la com a ajuda de seu suporte.

Ao conseguir alguns abates cedo, você pode forçá-la a ficar perto de sua torre e perder experiência de tropas e ouro ou ser abatida por você devido à bola de neve. Seu dano é bastante alto e você escala bem em lutas de equipe e pode usar Emboscada para vagar para outras rotas também.

Fazendo algumas perambulações cedo, você pode dar a Ashe falsas esperanças de que ela possa voltar a abater tropas antes de lançar sua emboscada e explodir nela novamente, colocando-a numa situação difícil. Em lutas de equipe, seu Passando Fogo (R) com Ruunan irá deletar as barras de vida de seus oponentes. Se em lutas de equipe, você vir Ashe muito atrás, você pode tentar Emboscar ela por trás e matá-la em um piscar de olhos antes de chegar aos outros membros da equipe.

Itens para enfrentar Ashe

Botas de Aço Galvanizado

Esta é uma alternativa de botas às tradicionais Grevas do Berserker se você quiser reduzir o dano de ataques básicos. É ótimo em uma composição sem dano mágico e com bastante dano físico.

Cetro Vampírico

Este é um item barato para ajudá-lo desde o início contra as cutucadas de Ashe. Se você está indo para uma construção que tem Cetro Vampírico, você pode apressá-lo para anular a pressão inicial.

Bandana de Mercúrio

Se o inimigo tem muito controle de grupo ou se você está sendo derrotado durante a fase de rotas devido à ultimate de Ashe, você pode adquirir este item para ter uma maneira de limpar sua ultimate e escapar em segurança. Normalmente os jogadores de Ashe serão emparelhados com suportes de controle de grupo, portanto, este item pode ajudá-lo a interromper a iniciação deles também.

Arcoescudo Imortal

Este é um ótimo item Mítico para impedir Ashe de explodir você se você estiver com pouca Vida. Se você estiver enfrentando uma composição com assassinos, você pode fazer o Arcoescudo Imortal para aumentar sua sobrevivência. Ele tem um ótimo caminho de construção, que permite que você tenha sustentação durante as cutucadas de Ashe e sobreviva à sua ultimate caso ela pegue você com pouca Vida.

Força do Vendaval

Se você quer sentir como é assassinar pessoas como um atirador, não procure mais, Força do Vendaval. Este item recebeu alguns fortalecimentos desde sua primeira iteração e é um item básico para muitos atiradores. Você pode adquirir este item para obter um pequeno avanço, que causa dano também aos oponentes próximos. Com ele, você pode facilmente desviar das flechas de Ashe mesmo se seu flash ou habilidade de movimento estiver em recarga ou usá-lo para executá-la quando ela estiver com pouca Vida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 06 de fevereiro.