Como desbloquear as diferentes formas da skin Ultimate de Seraphine em League of Legends

A nova campeã de League of Legends chegou, pronta para destruir a concorrência. Mas a versão base de Seraphine ainda não alcançou o estrelato.

Para fazer com que ela realmente pareça, visualmente e no jogo, uma integrante do girl group K/DA, há algumas coisas que você precisa fazer para habilitar as diferentes formas da skin Ultimate de Seraphine.

O primeiro passo para obter os novos cosméticos de Seraphine é comprar sua skin Ultimate K/DA ALL OUT na loja do LoL. Vai custar 3.250 RP, como qualquer outra skin Ultimate.

Mas tem mais.

A Riot criou uma forma de sentir dentro do jogo a experiência da jornada de Seraphine ao estrelato ao habilitar a skin, através de uma série de missões que desbloqueiam mais duas formas da skin.

As três skins têm visuais e sons diferentes umas das outras e cada uma terá uma música associada a ela.

A skin original K/DA ALL OUT é o início da jornada. Seraphine estará em sua forma Indie, com um visual mais acústico. Essa forma toca “POP/STARS”.

A partir daí, você precisa completar uma missão introdutória e fazer as missões Escreva a Letra das Músicas e Grave sua Canção para habilitar a forma Rumo ao Estrelato de Seraphine.

Toda missão da linha de missões de Seraphine, exceto a introdutória, pede que você obtenha pontos, que serão concedidos com base em certos critérios. Os pontos são cumulativos, mas você só pode obter 20 pontos por partida em que jogar de Seraphine. Se usar outro personagem, só poderá obter 10 pontos por partida durante a missão.

Confira as missões que você precisa completar para habilitar as diferentes formas da skin Ultimate de Seraphine, K/DA ALL OUT.

Introdução

Jogue 1 partida como Seraphine: 250 EA

Escreva a Letra das Músicas

Como Seraphine:

Obtenha 20.000 de ouro: +2 pontos

Obtenha 18.000 de ouro: +4 pontos

Obtenha 14.000 de ouro: +4 pontos

Obtenha 10.000 de ouro: +4 pontos

Obtenha 6.000 de ouro: +4 pontos

Obtenha 2.000 de ouro: +2 pontos

Como um Campeão que não seja Seraphine:

Obtenha 20.000 de ouro: +1 ponto

Obtenha 18.000 de ouro: +2 pontos

Obtenha 14.000 de ouro: +2 pontos

Obtenha 10.000 de ouro: +2 pontos

Obtenha 6.000 de ouro: +2 pontos

Obtenha 2.000 de ouro: +1 ponto

Grave sua Canção

Como Seraphine:

Obtenha 10 eliminações: +2 pontos

Obtenha 9 eliminações: +4 pontos

Obtenha 7 eliminações: +4 pontos

Obtenha 5 eliminações: +4 pontos

Obtenha 3 eliminações: +4 pontos

Obtenha 1 eliminação: +2 pontos

Como um Campeão que não seja Seraphine:

Obtenha 10 eliminações: +1 ponto

Obtenha 9 eliminações: +2 pontos

Obtenha 7 eliminações: +2 pontos

Obtenha 5 eliminações: +2 pontos

Obtenha 3 eliminações: +2 pontos

Obtenha 1 eliminação: +1 ponto

Depois disso, você ainda poderá obter um emote completando a missão Empolgue Seus Fãs antes de fazer a missão Faça uma Performance ao Vivo, que desbloqueia a forma Superstar de Seraphine.

As duas missões pedem que você obtenha 45 pontos em cada uma. Confira os critérios para obter pontos nessas missões.

Empolgue Seus Fãs

Como Seraphine:

Cause 25.000 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Cause 22.500 de Dano Mágico a Campeões: +4 pontos

Cause 17.500 de Dano Mágico a Campeões: +4 pontos

Cause 12.500 de Dano Mágico a Campeões: +4 pontos

Cause 7.500 de Dano Mágico a Campeões: +4 pontos

Cause 2.500 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Como um Campeão que não seja Seraphine:

Cause 25.000 de Dano Mágico a Campeões: +1 ponto

Cause 22.500 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Cause 17.500 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Cause 12.500 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Cause 7.500 de Dano Mágico a Campeões: +2 pontos

Cause 2.500 de Dano Mágico a Campeões: +1 pontos

Faça uma Performance ao Vivo

Como Seraphine:

Destrua 9 torres: +2 pontos

Destrua 8 torres: +4 pontos

Destrua 6 torres: +4 pontos

Destrua 4 torres: +4 pontos

Destrua 2 torres: +4 pontos

Destrua 1 torre: +2 pontos

Como um Campeão que não seja Seraphine:

Destrua 9 torres: +1 ponto

Destrua 8 torres: +2 pontos

Destrua 6 torres: +2 pontos

Destrua 4 torres: +2 pontos

Destrua 2 torres: +2 pontos

Destrua 1 torre: +1 ponto

Para completar a linha de missões e obter uma borda de Seraphine e um Ícone Superstar, você precisa ganhar algumas partidas para ganhar pontos. Isso não concede uma nova forma da skin Ultimate, mas ainda assim vale a pena. Confira como conseguir os últimos 45 pontos da missão Turnê Mundial.

Turnê Mundial

Vença uma partida como Seraphine: +6 pontos

Vença uma partida como um Campeão que não seja Seraphine: +3 pontos

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 30 de outubro.