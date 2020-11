Como consertar o código de erro “não é possível conectar ao serviço de autenticação” do LoL

Se estiver enfrentando o erro “não é possível conectar ao serviço de autenticação” ao jogar League of Legends, você pode ter vários problemas.

Isso pode resultar de uma conexão de Internet com defeito, um firewall interrompido ou algo totalmente diferente.

A mensagem de erro pode ocorrer durante a seleção do campeão, na tela de login ou no meio do jogo. De qualquer forma, o problema é relativamente simples de corrigir. A primeira coisa que você deve fazer é verificar o status do servidor. Há uma chance de que o problema não esteja no seu lado e o servidor esteja inativo. Se for esse o caso, tudo que você pode fazer é esperar. Para verificar o status do seu servidor, clique aqui.

Captura de tela via Riot Games

Depois de verificar se o servidor está em ordem e se estiver tudo ok, faça login novamente no cliente do LoL e carregue o jogo. Se a mensagem de erro aparecer novamente, tente solucionar o problema e atualizar seu firewall. Às vezes, por qualquer motivo, os firewalls bloqueiam o acesso à sua conexão com a Internet, causando esse problema.

Em circunstâncias normais, os firewalls não devem bloquear sua comunicação com o LoL, no entanto, se estiverem desatualizados, tendem a funcionar mal. Para corrigir isso, você pode desativar o firewall por completo ou atualizá-lo.

Se estiver usando o firewall padrão do Windows, você pode desativá-lo clicando em Iniciar, Painel de controle e Segurança do sistema. Quando estiver lá, navegue até o Firewall do Windows e clique em Desligar.

Captura de tela via Windows 10

Se isso não funcionar, há uma última solução que você pode tentar. Alterar temporariamente as configurações de DNS é uma solução rápida para o problema. Para fazer isso, abra o Painel de Controle, clique em Rede e Internet, Centro de Rede e Compartilhamento e depois em Alterar as configurações do adaptador. Quando estiver lá, clique com o botão direito do mouse em sua rede (Ethernet ou Wi-Fi) e selecione Propriedades.

Screengrab via Windows 10

Em seguida, escolha e marque a opção Protocolo da Internet versão 4 (TCP / IPv4) e, novamente, clique em Propriedades. Agora, clique na opção Usar os seguintes endereços de servidor DNS e altere para o DNS público do Google. Para fazer isso, digite 8.8.8.8 na primeira caixa e 8.8.4.4 na segunda. Depois disso, você deve estar pronto. Finalmente, carregue o LoL e todos os seus problemas deverão ser resolvidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de agosto de 2019.