Como conseguir mais páginas de runas em League of Legends

Com mais páginas de runas, você pode se preparar melhor para suas partidas de League of Legends.

Antes de cada partida, você seleciona o seu campeão e pode selecionar certas melhorias para ele. Essas melhorias, chamadas de runas, aumentam os atributos do campeão ou até podem conceder habilidades passivas. A maior parte das melhorias já entra em vigor no começo da partida, mas algumas precisam de tempo para serem ativadas.

As runas são divididas em várias categorias diferentes para ajudar na hora de escolher, a depender de que tipo de campeão você estiver usando. Mesmo que tenham preparado suas páginas de runas antes da seleção de campeões, a maior parte dos jogadores só seleciona a página que vai usar depois de saber todos os campeões de seu time e do time oponente.

Onde posso encontrar minhas páginas de runas?

Primeiro, faça login no cliente de League of Legends.

Clique no ícone de Coleção no lado superior direito do cliente. O ícone parece uma mochila e fica logo à esquerda do ícone de Espólio. É o que está circulado em vermelho na imagem abaixo.

Captura de tela via Riot Games

Quando estiver na sua página de Coleção, clique na seção Runas, como mostrado na imagem abaixo.

Captura de tela via Riot Games

Agora você está na seção de Runas, onde os invocadores podem alterar suas páginas de runas antes de entrarem em partidas. Nesta seção, há cinco páginas já montadas, que são as mesmas para todos os jogadores. Essas runas foram criadas pelos desenvolvedores de League of Legends e não podem ser alteradas pelos jogadores.

Na imagem abaixo, você também pode ver três páginas adicionais. Toda conta que chegar ao nível 10 no LoL receberá duas páginas gratuitas, que podem ser personalizadas ao clicar.

Captura de tela via Riot Games

Como conseguir mais páginas de runas

Quando estiver no cliente do LoL, clique no ícone da loja, no lado superior direito da tela. O ícone mostra moedas empilhadas e fica à esquerda da quantidade de Essência Azul e Riot Points, moedas do jogo.

Captura de tela via Riot Games

Agora você está na loja do jogo, onde pode comprar campeões, skins, baús e chaves, além de vários acessórios. Clique na seção Acessórios, como mostrado na imagem abaixo.

Captura de tela via Riot Games

Entre os acessórios que você pode comprar, estão emotes, skins de sentinela, ícones de invocador e páginas de runas. Selecione a opção “Páginas de runas” para comprar mais algumas.

Captura de tela via Riot Games

Agora você pode selecionar a opção que for melhor para você. As opções são: uma única página de runas (que pode ser comprada com RP ou com Essência Azul) ou sete novas páginas de runas (que podem ser compradas apenas com RP). O pacote de sete páginas pode parecer caro, mas tem um desconto de 37% sobre o valor original, que seria de 4.130 RP.

Captura de tela via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 30 de setembro.