Como conseguir Essência Mítica em League of Legends

Na atualização 12.6 de League of Legends, houve uma reformulação do conteúdo Mítico do jogo, sendo a maior delas relacionada às gemas que todos conheciam.

As gemas e os pontos de prestígio foram removidos do jogo e substituídos pela Essência Mítica, uma nova moeda do jogo, que nunca expira. Assim como as gemas e os pontos de prestígio, a Essência Mítica pode ser usada para comprar skins especiais, acessórios e outros itens únicos na aba Espólio no cliente do jogo.

Felizmente para os jogadores, é bem simples conseguir essa moeda rara. Você pode encontrá-la em todos os lugares onde encontrava gemas e pontos de prestígio, como baús comuns, baús do Mestre-artesão e os vários orbes que você pode comprar ou obter no jogo, segundo a Riot Games.

Além disso, cada gema que você já tinha em seu inventário foi automaticamente substituída por 10 Essências Míticas. Os pontos de prestígio no inventário expiraram em 24 de março. A probabilidade de encontrar essência nos baús do Mestre-artesão também aumentou, para equilibrar a remoção dos pontos de prestígio.

Para inaugurar esse novo sistema, haverá uma missão única no LoL valendo 10 Essências Míticas, que fica ativa a partir de 31 de março e expira em 2 de maio. Na loja Mítica, você terá acesso a skins de prestígio, que custam entre 100 e 200 Essências Míticas. A loja também contém alguns itens por tempo limitado, que mudam periodicamente. Os itens atuais, por exemplo mudam quando a atualização 12.12 chegar, em 23 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de março.