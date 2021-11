Como conseguir as novas skins Arcane no evento Arcane do LoL

O novo evento que a Riot Games preparou para a série animada Arcane se aproxima, e os jogadores de League of Legends estão se preparando para conseguir as novas skins gratuitas para Caitlyn, Jinx, Jayce e Vi. Por sorte, não será preciso fazer muito.

Cada skin pode ser desbloqueada ao jogar três partidas ou vencer uma — e não, você não precisa jogar especificamente com um dos campeões da série. A única limitação é que as skins serão habilitadas aos poucos ao longo do evento.

Cada skin Arcane será desbloqueada nas seguintes datas:

Jayce Arcane: segunda-feira, 8 de novembro, às 10h BRT

Vi Arcane: segunda-feira, 15 de novembro, às 10h BRT

Caitlyn Arcane: segunda-feira, 22 de novembro, às 10h BRT

Jinx Arcane: quarta-feira, 24 de novembro, às 10h BRT

Você poderá habilitar essas skins jogando até o fim do evento, que será na quinta-feira, 9 de dezembro. Se estiver ocupado demais e não puder jogar um pouco de LoL no mês de novembro, você poderá comprar as skins temáticas de Arcane na loja quando as missões terminarem, mas cada uma delas custará 975 RP.

O evento Mergulhe em Arcane já começou e será uma festa de um mês em homenagem à primeira série animada da Riot com a Netflix. A série entra no mundo de Piltover e Zaun, contando histórias por trás de alguns dos personagens mais icônicos de Runeterra.

Os primeiros episódios de Arcane estarão disponíveis após o Campeonato Mundial 2021, no sábado, 6 de novembro. Todos os detalhes do evento estão no site oficial da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de novembro.