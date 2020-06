Como assistir ao Summer Split 2020 da LCK

A LCK volta com tudo amanhã cedinho para o Summer Split 2020.

Dez dos melhores times de League of Legends da Coreia do Sul competem pela oportunidade de representar a região no Campeonato Mundial deste ano.

A LCK tem cinco Campeonatos Mundiais e é a liga mais premiada do mundo.

Os três times mais bem-colocados no Summer Split avançam para o Mundial deste ano e enfrentam os times representantes da China, América do Norte, Europa, Brasil e todo o resto do mundo.

Apesar do sucesso internacional da Coreia, a LCK ficou um pouco de lado nos últimos anos e perdeu espaço para a China. A China foi a região mais dominante em 2018 e 2019, seguida de perto pela Europa. Na Mid-Season Cup deste ano, a China se saiu melhor, deixando a Coreia para trás.

A Coreia vai tentar consertar seus erros a tempo do Mundial e se preparar para os palcos. T1, Gen.G e DragonX são os maiores nomes da LCK, mas KT Rolster e Afreeca Freeca estarão ansiosas para se provar.

Confira tudo que você precisa saber sobre o Summer Split 2020 da LCK.

Horários

VOcê pode ver todas as partidas no canal da LCK na Twitch.

Quarta-feira, 17 de junho

5h BRT – Afreeca Freecs vs. Sandbox

8h BRT – DragonX vs. T1

Quinta-feira, 18 de junho

5h BRT – KT Rolster vs. Dynamics

8h BRT – Prince vs. Hanwha Life

Sexta-feira, 19 de junho

5h BRT – Sandbox vs. Damwon

8h BRT – DragonX vs. Gen.G

Sábado, 20 de junho

5h BRT – Afreeca Freecs vs. Dynamics

8h BRT – T1 vs. Hanwha Life

Domingo, 21 de junho

5h BRT – KT Rolster vs. Gen.G

8h BRT – Prince vs. Damwon

Confira a programação completa da LCK aqui.

Partidas imperdíveis

DragonX vs. T1: Tanto a DragonX quanto a T1 foram dominantes no Spring Split 2020, ambas com placar de 14-4. A T1 vai tentar repetir seu desempenho vencedor e, novamente, derrotar a DragonX. Deft e o novo suporte Keria, porém, não vão ser ofuscados tão facilmente.

KT Rolster vs. Gen.G: A KT teve um início ruim na temporada de 2020. Depois de vencer oito partidas seguidas, porém, a equipe voltou ao páreo. Trazer Smeb para a rota do topo e Ucal para a rota do meio pode ser exatamente o que o time precisa para ir bem. Mas a Gen.G tem sido um dos times mais consistentes da LCK no ano e será favorita no duelo. Quem quer que vença terá destaque no split.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 16 de junho.