Como assistir ao sorteio dos grupos do Mundial 2021

O Campeonato Mundial 2021 de League of Legends começa em 5 de outubro com a fase de entrada. Mas, antes disso, a Riot vai transmitir o sorteio dos grupos da fase de entrada e da fase de grupos.

O sorteio do Mundial é o método que divide os grupos, com base em suas respectivas regiões e colocações. Confira tudo o que você precisa saber sobre o formato do campeonato, a programação e onde assistir ao sorteio.

Qual é o formato das fases de entrada e de grupos?

Assim como no Mundial do ano passado, um total de 22 times — em vez dos 24 originais — disputam a honra de levantar a Copa do Invocador. O formato conta com três etapas diferentes: a fase de entrada, a fase de grupos e a fase eliminatória.

A fase de entrada divide 10 times em dois grupos de cinco times cada um. Cada time joga uma vez contra todos os oponentes dentro de seu próprio grupo. O time que ficar em primeiro lugar avança automaticamente para a fase de grupos, enquanto o terceiro e o quarto colocados se enfrentam em uma melhor-de-cinco. O vencedor dessa melhor-de-cinco enfrenta o segundo colocado do outro grupo pelas últimas duas vagas na fase de grupos.

Na fase de grupos, os quatro melhores times da fase de entrada completam a lista, que já contava com 12 times classificados diretamente para a fase de grupos por sua colocação na respectiva região. Esses 16 times serão divididos em quatro grupos de quatro times cada um, onde cada time enfrenta os outros integrantes de seu grupo duas vezes. Os dois melhores times de cada um dos quatro grupos avançam para a fase eliminatória.

A fase eliminatória conta com os oito melhores times da fase de grupos. Essa etapa contém as quartas-de-final, as semifinais e a grande final e será uma chave de eliminação única onde todas as partidas são melhores-de-cinco. Os confrontos serão decididos em um sorteio após o fim da fase de grupos.

Qual é a programação?

O campeonato começa em 5 de outubro e dura um mês, começando com a fase de entrada, que vai até 9 de outubro. Depois, vem a fase de grupos, que acontece em duas partes: de 11 a 13 de outubro e de 15 a 18 de outubro. E o campeonato se encerra com a fase eliminatória. As quartas-de-final serão de 22 a 26 de outubro, seguidas pelas semifinais em 30 e 31 de outubro e pela grande final em 6 de novembro.

Como faço para assistir?

Antes de tudo isso, o sorteio do Mundial 2021 será transmitido ao vivo às 9h BRT de 22 de setembro. Durante o sorteio, a Riot vai definir os grupos das fases de entrada e de grupos, assim os times participantes já saberão com quem vão jogar.

O sorteio será transmitido oficialmente no canal LoL Esports no YouTube, no canal da Riot Games na Twitch e no site watch.lolesports.com. Você também pode procurar streamers e personalidades do LoL que estejam fazendo transmissões paralelas.

