Como assistir à Demacia Cup 2020: formato, programação e mais

O período de pré-temporada pode ser um dos momentos mais emocionantes de se jogar League of Legends para jogadores que gostam de experimentar novas estratégias, mas pode parecer uma eternidade para os fãs obstinados do cenário competitivo do jogo. Assim como o resto da base de jogadores, os profissionais também testam as novas mudanças e decidem sobre novas técnicas a serem usadas quando a liga começar.

A temporada competitiva não vai ao ar até que a temporada de classificação comece oficialmente na maioria das regiões, o que significa que você pode precisar assistir muitos destaques para satisfazer sua ânsia competitiva. Sabendo que a maioria dos fãs ficaria sem clipes para assistir, o cenário Chinês do LoL está hospedando a Demacia Cup 2020, um evento que apresentará todos os 17 times da LPL ao lado de três LDL e quatro times amadores.

Embora o torneio possa parecer um playground gigantesco para os principais times da LPL, o nível de competição no cenário do LoL Chinês é diferente de qualquer outro no mundo, o que significa que pode haver reviravoltas de qualquer tamanho à medida que o torneio se desenrola.

Programação e formato

A primeira partida da Demacia Cup 2020 terá início no dia 21 de dezembro, às 23h, mas a transmissão pode começar um pouco mais cedo com analistas e apresentadores preparando o evento. A Demacia Cup vai durar seis dias, encerrando-se no dia 27 de dezembro.

Um total de 24 equipes estarão participando do evento e as quatro melhores equipes da LPL, JD Gaming, Suning e LGD Gaming não poderão se enfrentar até as semifinais.

O resto das 20 equipes participarão de quatro grupos de cinco equipes, com um sistema de snake draft. A última equipe escolhida por cada grupo terá a chance de trocar uma equipe de seu grupo por qualquer outra equipe não amadora que esteja participando do torneio.

A fase de grupos contará com um formato round-robin e cada partida será uma melhor de um. Todas as lutas durante a fase de chave serão melhor de cinco.

Onde assistir à Demacia Cup 2020?

Você pode sintonizar a Demacia Cup 2020 por meio da Twitch do Score e das transmissões do YouTube. Se você conhece bem a língua chinesa, também pode assistir à ação ao vivo na transmissão ao vivo da Tencent.

Equipes participantes

Equipes LPL

Bilibili Gaming

Topo : Demon

: Demon Selva : L3EST16

: L3EST16 Meio : CLX

: CLX Atirador : Able

: Able Suporte: Xinmo

EDward Gaming

Topo: Xiaoxiang

Xiaoxiang Selva: Jiejie

Jiejie Meio: Gori

Gori Atirador: Hope

Hope Suporte: Xiamu

eStar

Topo: Zs

Zs Selva: H4cker

H4cker Meio: Irma

Irma Atirador: Rat

Rat Suporte: Shiuac

FunPlus Phoenix

Topo: Xiaolaohu

Xiaolaohu Selva: Tian

Tian Meio: Doinb

Doinb Atirador: Lwx

Lwx Suporte: Crisp

Invictus Gaming

Topo: Neny

Neny Selva: Xun

Xun Meio: Rookie

Rookie Atirador: Puff

Puff Suporte: Baolan

JD Gaming

Topo: Zoom

Zoom Selva: Kanavi

Kanavi Meio: Xiye

Xiye Atirador: LokeN

LokeN Suporte: LvMao

LGD Gaming

Topo: Cult

Cult Selva: Flora

Flora Meio: Limpid

Limpid Atirador: Garvey

Garvey Suporte: Peace

Esports LNG

Topo: M1kuya

M1kuya Selva: Tarzan

Tarzan Meio: Icon

Icon Atirador: Light

Light Suporte: Iwandy

Oh My God

Topo: New

New Selva: Aki

Aki Meio: Bright

Bright Atirador: Eric

Eric Suporte: cold

Rogue Warriors

Topo: Ziv

Ziv Selva: Haro

Haro Meio: Forge

Forge Atirador: Betty

Betty Suporte: Qiuqiu

Royal Never Give Up

Topo: Xiaobai

Xiaobai Selva: Wei

Wei Meio: Cryin

Cryin Atirador: Gala

Gala Suporte: Ming

Suning

Topo: Bin

Bin Selva: SofM

SofM Meio: Angel

Angel Atirador: Huanfeng

Huanfeng Suporte: On

Team WE

Topo: Breathe

Breathe Selva: Beishang

Beishang Meio: Shanks

Shanks Atirador: Jiumeng

Jiumeng Suporte: Missing

Top Esports

Topo: 369

369 Selva: Karsa

Karsa Meio: Cavaleiro

Cavaleiro Atirador: Jackeylove

Jackeylove Suporte: Yuvanjia

TT Gaming

Topo: Chelizi

Chelizi Selva: VV

VV Meio: Sky

Sky Atirador: Cherub

Cherub Suporte: Teeen

Vici Gaming

Topo: Cube

Cube Selva: Aix

Aix Meio: FoFo

FoFo Atirador: iBoy

iBoy Suporte: Maestro

Victory Five

Topo: Langx

Langx Selva: Weiwei

Weiwei Meio: Mole

Mole Atirador: Y4

Y4 Suporte: Ppgod

LDL Teams

Shu Dai Xiong Gaming

Topo: Zaza

Zaza Selva: Yanxiang

Yanxiang Meio: Duye

Duye Atirador: Kepler

Kepler Suporte: Shadow

Legend Esport Gaming

Topo: Shanji

Shanji Selva: Haonan

Haonan Meio: iniciante

iniciante Atirador: Chelly

Chelly Suporte: Cerasus

Young Miracles

Topo: Qingtian

Qingtian Selva: Famingjia

Famingjia Meio: Fangyuan

Fangyuan Atirador: Xing

Xing Suporte: Ke

Equipes Amadoras

DYU

Topo: Thh

Thh Selva: Geju

Geju Meio: Jichao

Jichao Atirador: Shiye

Shiye Suporte: Linjie

CMG

Topo: Yuurih

Yuurih Selva: Jasmim

Jasmim Meio: Ziyu

Ziyu Atirador: Leon

Leon Suporte: Yyc

HMD

Topo: deitado

deitado Selva: Chuyu

Chuyu Meio: Lye

Lye Atirador: Zholly

Zholly Suporte: Miz

LYA

Topo: Ugety

Ugety Selva: Xhow

Xhow Meio: Haichao

Haichao Atirador: Flipped

Flipped Suporte: Jwei

