Coleção Louis Vuitton x LoL esgotada em uma hora na Europa

A colaboração da grife Louis Vuitton com League of Legends, a coleção LVxLoL, foi lançada ontem. Aproximadamente uma hora depois, o estoque europeu da coleção esgotou, de acordo com a página dos produtos.

A parceria entre a LV e a Riot Games opera em vários níveis e foi anunciada no começo do ano, junto com o Campeonato Mundial. A coleção acabou de ser lançada, mas a Louis Vuitton também foi responsável pelo design de duas skins do jogo: uma de Senna e uma de Qiyana.

A skin de Qiyana, Qiyana True Damage Edição de Prestígio, foi lançada com o evento do Mundial, mas ainda não há notícias da skin de Senna, que provavelmente também seria uma Edição de Prestígio de sua skin True Damage.

A coleção de roupas inclui diversos itens de vestuário e acessórios, incluindo um relógio de mais de R$ 10 mil. O item mais barato é um lenço de R$ 935. Apesar dos preços altíssimos, o estoque europeu esgotou rapidamente. No Brasil e em outros países, como os EUA, ainda há itens disponíveis. Alguns clientes disseram ter seus pedidos cancelados.

Apesar do interesse na colaboração, a coleção em si teve uma resposta mista. Alguns dizem que as peças são feias, enquanto outros dizem que é exatamente o que os clientes da Louis Vuitton procuram. Muito da coleção tem a estampa que virou marca registrada da grife, mas com toques de azul, branco e dourado que servem como uma paleta que representa o LoL.

Não se sabe se a LV tem planos de abrir mais vendas para as peças, nem quando isso aconteceria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Mickunas no Dot Esports no dia 09 de dezembro.