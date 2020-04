Cloud9 quebra troféu da LCS depois de vencer o Spring Split

A final do Spring Split da LCS, que aconteceu ontem, foi entre dois times com sede de sucesso. A Cloud9 estava tentando acabar com uma seca de seis anos, e a FlyQuest, ansiosa para levar para casa o primeiro troféu da LCS da organização.

A Cloud9 conseguiu levar a melhor sobre a FlyQuest, mas a comemoração não durou muito: eles quebraram o troféu quase imediatamente.

A FlyQuest tentou resistir, mas o estilo dominante que a Cloud9 já mostrou ao longo da temporada prevaleceu. Quando o Nexus da FlyQuest caiu no terceiro jogo, a C9 se encheu de alegria e foi comemorar a vitória na casa do time. Era possível ver a equipe pulando pra cima e pra baixo, mas a surpresa ruim veio quando a stream passou para a mesa dos apresentadores.

O presidente do time, Jack Etienne, entrou na sala com o troféu da LCS nas mãos e o entregou para a equipe levantar.

Moments before disaster pic.twitter.com/KQQfLkbIlO — Cloud9 vs COVID19 (@Cloud9) April 20, 2020

Parece, porém, que a combinação de alguns dos jogadores da C9 serem mais altos que a média e o teto ser mais baixo fez o troféu quebrar.

Guys, we broke the LCS trophy 😅 pic.twitter.com/98BmH25Mln — Cloud9 vs COVID19 (@Cloud9) April 20, 2020

Nisqy foi o único jogador que conseguiu uma foto com o troféu antes do desastre. Parece que os outros vão precisar esperar um pouco mais para ter seus registros.

A C9 pode estar sem seu troféu agora, mas isso não muda o fato de que a equipe teve uma das temporadas mais dominantes da LCS, com 17-1. Os fãs provavelmente mal podem esperar para ver como eles se saem no MSI e descobrir se a quebra de troféus é uma nova maldição da C9.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de abril.