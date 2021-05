Cloud9 mantém a esperança de avançar com a vitória dominante sobre a RNG no estágio Hexágono do MSI 2021

Se você é um fã do League of Legends da América do Norte assistindo ao MSI, você sabe que as coisas não pareciam boas para a Cloud9 no estágio Hexágono do Mid-Season Invitational 2021. Mas há um lampejo de esperança depois que a equipe derrotou a Royal Never Give Up da LPL em uma partida decisiva de 30 minutos hoje.

No início do dia, a chance da C9 de ganhar uma vaga nas semifinais estava diminuindo. A equipe teve apenas uma vitória em seis jogos, tendo perdido para todos os times, exceto para a Pentanet.GG. Como resultado, eles precisam vencer quase todas as partidas que faltam para ter uma chance de passar para a próxima fase do torneio. A RNG, por outro lado, já havia garantido sua vaga na fase seguinte.

Um jogador que tem estado sob bastante escrutínio no MSI foi o jovem caçador, Blaber, da C9, que cometeu um punhado de erros neste torneio. Mas ele parecia determinado a se provar para os duvidosos hoje. Ele ajudou a garantir três abates iniciais para seu time com algumas emboscadas perfeitas com Volibear. A partir daí, a C9 tomou algumas grandes decisões para ajudar a sua bola de neve e sua liderança em lutas de equipe mais bem-sucedidas.

O novato da C9, Fudge, também teve outro desempenho de destaque com Lee Sin, criando vários abates para sua equipe e até mesmo encontrando um chute-relâmpago espetacular no atirador, GALA, da RNG para esmagar uma luta em equipe. O jovem de 18 anos tem sido um dos jogadores mais consistentes da equipe e mostrou-se excelente durante sua primeira aparição no MSI.

Com esta vitória, as esperanças e sonhos da C9 de uma participação mais adentro no MSI foram despertados mais uma vez. Se os representantes norte-americanos continuarem ganhando jogos, eles podem acabar forçando um confronto final contra a MAD Lions pela última vaga na fase de semifinais. A rivalidade entre NA e UE pode chegar a uma conclusão épica no final desta fase.

Você pode acompanhar toda a ação no canal da Twitch oficial da Riot Games, onde você pode ver as duas equipes em ação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 17 de maio.