Cliente chinês do LoL toca música misteriosa que pode ser o tema do próximo Mundial

Os fãs chineses de League of Legends começaram a ouvir uma música misteriosa no cliente do jogo. A nova música estaria tocando automaticamente sempre que o jogador abre o cliente chinês, segundo o jornalista Ran, da LPL.

As letras falam de algum tipo de luta e o clima é parecido com o de outros temas do Mundial, como “Rise”, “Phoenix” e “Awaken”.

What's this song? New league song? Been auto-playing on tencent league client all day it seems. pic.twitter.com/8ETOQCGJW1 — Ran (@ran_lpl) August 20, 2020

Não se sabe se essa é a música oficial do Mundial 2020, mas ontem surgiram especulações de que uma possível nova campeã do LoL, chamada Seraphine, estaria por trás disso. Segundo os vazamentos da streamer brasileira Streamie, Seraphine poderia ser uma feiticeira musical da rota do meio e pode fazer parte de um novo grupo musical do LoL, como K/DA ou True Damage.

A campeã teria, supostamente, uma página no SoundCloud, onde há uma música com uma voz parecida com a que se ouve no cliente chinês do jogo.

Pode ser um erro por parte da Riot em lançar a música no cliente do jogo, ou pode ser uma espécie de prévia da campeã Seraphine.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 20 de agosto.