Cinco campeões de League of Legends para ficar de olho no Mundial 2021

O Campeonato Mundial de League of Legends 2021 está chegando, e o meta do jogo está rapidamente se transformando em uma imagem espelhada do que os fãs verão no palco do torneio. Não há mais atualizações do LoL definidos para chegar aos servidores ativos antes do início do torneio em 5 de outubro, o que significa que os campeões que são atualmente relevantes entre os jogadores profissionais agora também serão relevantes quando o Mundial começar.

A última atualização do LoL antes do Mundial, a atualização 11.19, lançada duas semanas antes do Mundial, que deve dar aos jogadores profissionais tempo suficiente para praticar na atualização antes de jogarem um torneio inteiro nela.

A Riot Games mudou bastante o League of Legends para o Mundial, sacudindo o meta em várias posições na atualização 11.18 e na atualização 11.19. Dezenas de campeões foram impactados pelas duas atualizações do Mundial e, à medida que o torneio avança, é provável que veremos as escolhas de prioridade do jogo subir e descer na escada.

Aqui estão cinco dos campeões do LoL mais impactantes para ficar de olho durante o Campeonato Mundial deste ano.

Topo: Camille

Imagem via Riot Games

Camille é uma das campeãs mais onipresentes no elenco do LoL. A campeã tem sido um elemento básico do jogo competitivo desde seu lançamento em 2016 e, nesta temporada, o domínio de Camille na rota superior foi aparente. De todos os jogos profissionais disputados este ano, Camille apareceu em 42,4% de todas as fases de escolha, de acordo com o site de estatísticas de LoL, Games of Legends. Embora Camille tenha sido levemente enfraquecida na atualização 11.18, diminuindo levemente seu poder no início do jogo, a campeã ainda tem uma escala melhor do que a maioria dos outros topos no jogo. Espere que Camille seja uma escolha relativamente forte no Mundial deste ano.

Selva: Lillia

Imagem via Riot Games

Lillia recebeu uma tonelada de fortalecimentos na atualização 11.18, trazendo-a de volta à selva antes do Mundial. Sua regeneração de Vida base e regeneração de Vida por nível foram ambas aprimoradas, fazendo com que ela se sustentasse na selva muito melhor do que nas atualizações anteriores. Além disso, a cura recebida de Ramo Onírico (P) e bônus de velocidade de movimento de Golpes Florescentes (Q) foram fortalecidos na atualização, além de uma diminuição do tempo de recarga de Semente Espiral (E). Com esses fortalecimentos em mente, faria todo o sentido para Lillia ser uma escolha de alta prioridade durante o Mundial, considerando que ela já era relativamente viável durante toda a temporada regular de 2021.

Mieio: Twisted Fate

Imagem via Riot Games

Tradicionalmente, Twisted Fate é uma escolha popular em jogos profissionais por causa do controle absoluto que ele tem sobre a fase de rotas, além da presença no mapa que ele traz para a mesa com sua ultimate. Ao longo das últimas três atualizações, a presença de escolha/banimento de Twisted Fate tem aumentado cada vez mais em jogos profissionais. Desde o início da temporada de 2021, Twisted Fate apareceu em cerca de 25% de todos os jogos profissionais de LoL disputados em todo o mundo, de acordo com o Games of Legends. Ele tem sido uma escolha muito valiosa nesta temporada para desaparecer do meta

Atirador: Ezreal

Imagem via Riot Games

Como um dos campeões mais confiáveis ​​historicamente na posição de atirador, Ezreal sempre foi um fator no meta de atiradores profissionais, principalmente quando há novos campeões surgindo e desempenhando o papel de uma escolha de prioridade por um tempo. Enfraquecimentos recentes para Varus e Aphelios, dois campeões individualmente fortes que foram proeminentes no papel de atirador, podem apenas dar espaço suficiente para campeões como Ezreal (e outros) participarem do meta. Nesta temporada, não haverá muitos favoritos claros na posição de atirador no Mundial, deixando o meta da posição aberta para escolhas de conforto e “velhos confiáveis” para fazerem algumas aparições. Ezreal imediatamente vem à mente como um campeão que quase todos os jogadores atiradores têm como opção, então não se espante se o campeão aparecer no Mundial.

Suporte: Amumu

Imagem via Riot Games

Jogadores de Amumu, está na hora. A múmia lançadora de bandagem tem sido praticamente invisível no jogo profissional durante a maior parte dos últimos nove anos, mas um punhado de fãs recentes de suas habilidades essenciais transformaram a múmia triste em um adversário formidável. Na escada da fila solo, jogadores profissionais têm experimentado Amumu em várias posições diferentes, incluindo meio e selva, mas o campeão tem recebido a maior parte de seu tempo de jogo na posição de suporte. Com duas cargas em seu Lançar Bandagem (Q) e uma duração de atordoamento de 1,5 segundos em todos os níveis em A Maldição da Múmia Triste (R), Amumu se tornou um dos campeões de suporte de iniciação para lutas de equipe mais poreminentes da noite para o dia. Ainda não se sabe se ele pode ficar lado a lado com campeões consagrados como Leona e Alistar. Mas por enquanto, Amumu tem os ingredientes de uma escolha razoavelmente forte.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 22 de setembro.