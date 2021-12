Cápsula Prime Gaming de janeiro de 2022 do LoL já está disponível

A temporada de festas pode estar chegando ao fim, mas a Prime Gaming está entrando em cena para oferecer mais um presente aos jogadores de League of Legends antes do início oficial do ano novo.

Os assinantes do Amazon Prime agora podem obter a Cápsula Prime Gaming de janeiro de 2022 por meio da página inicial do Prime Gaming. Como as iterações anteriores desta cápsula, ela contém 650 RP, uma skin permanente aleatória avaliada em 1.350 RP, 200 Essências Laranja, cinco Fragmentos de Campeão, dois Fragmentos de Eternos da Série Um e um aumento de EXP de 30 dias.

A cápsula @PrimeGaming de janeiro já está disponível para membros! Resgate RP e outras recompensas gratuitamente aqui: https://t.co/TjS49EIKHg o Drop#3 encerra em 27/1. pic.twitter.com/O8ioN5GFun — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) December 30, 2021

Esta é a terceira cápsula mensal disponível como parte da nova parceria entre a Riot Games e a Prime Gaming, estendendo-se também a outros títulos da Riot, como VALORANT, Legends of Runeterra e League of Legends: Wild Rift. Anteriormente, o Prime Gaming só oferecia aos jogadores do LoL um fragmento de skin misterioso a cada poucas semanas. Agora, isso mudou para oferecer aos membros do Amazon Prime mais recompensas por fazer parte do serviço.

Esta cápsula está disponível apenas para aqueles com uma assinatura ativa do Amazon Prime. Ao avançar para o site principal, uma opção para a Cápsula Prime Gaming do LoL aparecerá. Se a sua conta do LoL estiver vinculada ao Prime Gaming, o botão “resgatar agora” colocará a cápsula em seu inventário do jogo. Caso contrário, você será solicitado a conectar as duas contas e, então, poderá resgatar os itens para uso no jogo.

A cápsula Prime Gaming de janeiro de 2022 do LoL e todo o seu conteúdo só estarão disponíveis para resgate até o final do mês. A próxima cápsula deve estar disponível no final de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 30 de dezembro.