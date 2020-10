Canyon, caçador da DAMWON, é o MVP da Final do Mundial 2020

Após uma série disputada de quatro jogos contra a Suning Gaming, a DAMWON Gaming finalmente conseguiu a Copa do Invocador. Muito de seu sucesso se deve ao desempenho do caçador Canyon, que ajudou a levar o time à vitória. Ele também foi eleito o MVP da Final por seu desempenho.

Ao longo do Mundial 2020, Canyon foi um dos jogadores mais impressionantes do campeonato, e a não reduziu o ritmo na final. Em quatro partidas, ele acumulou 23 abates e 26 assistências.

Ele também foi a força motriz da última partida, mostrando o caminho com ótimas mecânicas e progressão nos Kindred. Muitos já o consideram o melhor caçador do mundo depois de dominar todos esses jogos.

Segundo o Oracle’s Elixir, Canyon dominou o evento principal do Mundial com 87 abates, teve o maior AMA entre todos os caçadores do campeonato e participação de abates de 30,7%. Seus atributos foram ótimos no início do jogo e ele causou mais dano que todos os outros caçadores do evento.

Mas Canyon não fez tudo sozinho: parte de seu sucesso se deve a seus aliados. Seja com BeryL rondando o mapa para obter visão ou com ShowMaker e Nuguri fazendo jogadas juntos, a equipe da DAMWON funcionou muito bem junta e levou a Coreia de volta ao topo do mundo de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de outubro.