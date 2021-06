Campeões de League of Legends com as maiores taxas de vitória na atualização 11.12

League of Legends tem atualmente 155 campeões disponíveis para jogar. Cada campeão preenche um nicho diferente e, embora você possa gostar de jogar com um único campeão, pode não ser a melhor tática se você quiser melhorar sua taxa de vitórias.

Analisamos os campeões com as maiores taxas de vitórias em todas as regiões para cada função para garantir que você tenha uma ideia de qual campeão escolher se quiser subir na classificação mais rapidamente. Os dados fornecidos para a nossa análise é do website de estatísticas u.gg. Analisamos a classificação do Ferro ao Desafiante, sem exceções em uma escala global do conjunto de dados.

Aqui estão os campeões do LoL com as maiores taxas de vitória para a atualização 11.12.

Topo: Yorick

Imagem via Riot Games

Yorick é um dos campeões mais fortes na rota topo depois de receber fortalecimentos nas últimas atualizações. Atualmente, ele tem a maior taxa de vitórias, 52,72%, com 2,5% de escolha e 1,8% de banimento. Ele é um dos melhores usuários do item Mítico Ruptor Divino, que atualmente define o meta. Ele pode rapidamente empurrar torres e duelar com campeões com facilidade. Embora ele possa não ter o melhor impacto em lutas de equipe como outros campeões, ele é um dos melhores para investidas divididas do jogo.

Selva: Amumu

Imagem via Riot Games

A múmia favorita de todos está causando estragos no Rift. Amumu tem a maior taxa de vitórias, 52,70%, com 3,7% de escolha e 1% de banimento. Ele é fácil de jogar e tem muitas itemizações viáveis, tanto tanque quanto PdH.

Meio: Kayle

Imagem via Riot Games

Kayle é uma das campeãs de final de jogo mais fortes, que pode virar a maré depois de uma luta de equipe se estiver frote. Atualmente, ela tem a maior taxa de vitórias, 53,71%, com uma taxa de escolha de 0,8% e uma taxa de banimento de 1,1%. Ela tem uma itemização única com Dente de Nashor e Criafendas e um único enfraquecimento para esses itens pode empurrar Kayle para fora do meta.

Rota Inferior: Swain

Imagem via Riot Games

Embora isso possa parecer inesperado, Swain é um dos campeões mais poderosos na rota inferior, seja ele como carregador ou suporte. Seu kit é ótimo contra a maioria dos atiradores e ele pode facilmente assumir o controle da rota com um ou dois abates. Atualmente, ele tem a maior taxa de vitórias, 54,26%, com uma taxa de escolha de 0,6% e uma taxa de banimento de 5,0%. A única desvantagem de escolher Swain é que você precisa de um carregador de DdA em outras funções.

Suporte: Zyra

Imagem via Riot Games

Zyra é um dos suportes mais frustrantes para enfrentar na rota inferior. Ela pode cutucar seus oponentes facilmente com suas plantas a uma distância segura e tornar a fase de rotas difícil para eles. Atualmente, ela tem a maior taxa de vitórias, 52,82%, com 5,1% de escolha e 2,7% de banimento. Com uma itemização flexível, ela é uma das melhores suportes para escolher primeiro na fase de escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 20 de junho.