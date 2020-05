C9 vs. FlyQuest, TSM vs. Liquid se enfrentam no fim de semana de abertura da LCS Summer Split

Se você está ansioso para ver mais ação na LCS, a espera está quase no fim. A Riot Games finalmente revelou os confrontos de abertura do fim de semana da liga, que começarão na sexta-feira, 12 de junho.

A LCS Academy Rush dará o pontapé inicial da América do Norte no próximo mês, com cinco jogos na quinta-feira, 11 de junho. No dia seguinte, a LCS sediará a estreia do Friday Night League, que substituirá a antiga Monday Broadcast para atrair audiência de fora da NA.

Check out the full schedule for the 2020 #LCS Summer Split!



➡️ https://t.co/EFDY7plm0o



Which match during opening weekend are you most excited for? pic.twitter.com/uIMWPBHoFh — LCS (@LCSOfficial) May 20, 2020

A primeira partida da temporada acontecerá entre a 100 Thieves e a Evil Geniuses. Será seguida por uma revanche da Spring Split 2020 entre a FlyQuest e a Cloud9. O Friday Night League começará com cobertura pré-jogo às 21:30 CT.

O confronto mais esperado do fim de semana, no entanto, ocorrerá no sábado, 13 de junho. No segundo jogo do dia, duas potências entrarão em conflito quando a TSM enfrentar a Team Liquid.

Há uma tonelada de história entre essas duas organizações, especialmente com a superestrela Doublelift voltando à TSM antes da temporada. O veterano se separou da Liquid depois que a equipe sofreu vários contratempos que terminaram com a perda dos playoffs pela primeira vez desde 2017.

Não houve muito campeonato para assistir no mês passado desde que o Invitational de 2020 foi cancelado devido ao COVID-19. Mas o próximo mês deve trazer alguma emoção de volta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de maio.