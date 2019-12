Braum e Yasuo estão no topo da lista dos campeões de League com jogadores AFK

Depois de uma emocionante temporada de ranqueadas do League of Legends em 2019, os números chegaram e cinco campeões aparecem como os mais escolhidos pelos jogadores que ficam AFK (Away From Keyboard – Ausente do Teclado). Existem alguns nomes inesperados nessa lista, mas outros podem não surpreender.

Braum está em primeiro, com uma taxa de AFK de 2,28%, enquanto Yasuo vem em segundo com 1,8%. Mestre Yi em terceiro com 1,73%, seguido por Nasus e Zed com taxas de AFK de 1,71% e 1,69%, respectivamente, de acordo com a League of Graphs.

Braum e Nasus são dois nomes que pegaram as pessoas de surpresa, uma vez que não estão realmente associadas a jogadores que desistem e se enfurecem com facilidade – embora isso seja possível se determinadas situações ocorrerem. Braum também tem uma porcentagem de jogo de 1,5%, o que o torna o 22º suporte mais popular do jogo. Como resultado, esses números podem ser ligeiramente distorcidos devido à menor taxa de escolha.

No entanto, os outros campeões não são tão chocantes para a comunidade de League. Zed e Yasuo tornaram-se sinônimos de jogadores tóxicos e ganharam uma reputação negativa na comunidade de League. Muitas pessoas já tiveram um Zed e Yasuo AFK ou um jogador tóxico com esses campeões.

Por outro lado, os campeões com menos jogadores AFK são Nami, Corki, Ivern, Xerath e Orianna, que tem a menor taxa de AFK: 0,9%. A maioria desses campeões é bastante fácil de jogar ou é muito útil para seu time durante o jogo, o que corresponde às estatísticas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de dezembro.